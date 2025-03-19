Госдума одобрила проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области
ГД приняла в I чтении проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Суджанском районе
Российские военнослужащие в Суджанском районе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области.
Законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Им предлагается предоставить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач.
Соответствующие поправки предлагают распространить на военнослужащих, а также сотрудников других федеральных служб: органов внутренних дел, войск национальной гвардии, противопожарной службы, прокуратуры, пенитенциарной системы и Следственного комитета. Суммарные расходы на реализацию законопроекта в случае его принятия в 2025 году составят около 4,5 миллиардов рублей, в 2026-м и 2027-м — 5,96 и 6,69 миллиарда рублей соответственно. Председатель ГД Вячеслав Володин ранее отметил, что это вопрос поддержки солдат и офицеров, которые сегодня защищают нашу страну и граждан на линии боевого соприкосновения. По его словам, статус ветерана и инвалида боевых действий позволит им получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки.
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