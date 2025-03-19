https://ria.ru/20250319/gosduma-2005954041.html

Госдума одобрила проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области

Госдума одобрила проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области - РИА Новости, 19.03.2025

Госдума одобрила проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T13:35:00+03:00

2025-03-19T13:35:00+03:00

2025-03-19T13:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970012_0:300:3080:2033_1920x0_80_0_0_a4793714cd253e23a1682d8c376be8c0.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области. Законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Им предлагается предоставить статус ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач. Соответствующие поправки предлагают распространить на военнослужащих, а также сотрудников других федеральных служб: органов внутренних дел, войск национальной гвардии, противопожарной службы, прокуратуры, пенитенциарной системы и Следственного комитета. Суммарные расходы на реализацию законопроекта в случае его принятия в 2025 году составят около 4,5 миллиардов рублей, в 2026-м и 2027-м — 5,96 и 6,69 миллиарда рублей соответственно. Председатель ГД Вячеслав Володин ранее отметил, что это вопрос поддержки солдат и офицеров, которые сегодня защищают нашу страну и граждан на линии боевого соприкосновения. По его словам, статус ветерана и инвалида боевых действий позволит им получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки.

https://ria.ru/20240814/armiya-1966053980.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, вячеслав володин, госдума рф