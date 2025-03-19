https://ria.ru/20250319/gosduma-2005934048.html

Госдума приняла закон об установлении 9 августа Днем воинской славы

Госдума приняла закон об установлении 9 августа Днем воинской славы - РИА Новости, 19.03.2025

Госдума приняла закон об установлении 9 августа Днем воинской славы

Госдума на пленарном заседании приняла сразу в первом чтении и в целом законопроект об установлении даты окончания Ленинградской битвы 9 августа днём воинской... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T12:25:00+03:00

2025-03-19T12:25:00+03:00

2025-03-19T12:29:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла сразу в первом чтении и в целом законопроект об установлении даты окончания Ленинградской битвы 9 августа днём воинской славы России.Законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин.Законопроектом предусматривается установление нового дня воинской славы России "9 августа - День окончания Ленинградской битвы (1944 год)".В пояснительной записке отмечается, что признание 9 августа днем воинской славы России подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы как самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны и увековечит подвиг защитников Ленинграда.Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что установление дня воинской славы в годовщину окончания Ленинградской битвы является данью уважения всем, кто отдал свои жизни за освобождение Родины и всего мира от фашизма. По его словам, "сохранить память о них - наш долг".Председатель Госдумы подчеркивал, что те, кто переписывают историю в угоду политическим интересам, забыв, какой ценой досталась Победа и мирная жизнь их детей, не имеют будущего.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005850400.html

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общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, госдума рф, владимир путин, россия, ленинград, вячеслав володин