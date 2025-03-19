https://ria.ru/20250319/gosduma-2005876300.html

В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025

В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп ознаменовал падение "стены непонимания" между двумя странами, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T07:50:00+03:00

2025-03-19T07:50:00+03:00

2025-03-19T09:45:00+03:00

михаил шеремет

владимир путин

дональд трамп

госдума рф

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп ознаменовал падение "стены непонимания" между двумя странами, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. "Лидеры России и США продемонстрировали всему миру, как должны вести себе ответственные и мудрые политики. Начало диалога ознаменовалось падением стены непонимания и недоверия между Россией и США и показало, что время политических катаклизмов проходит, мир стремится к более спокойному и доверительному существованию", — отметил политик. Он указал, что в российско-американском диалоге сделан первый серьезный шаг для выстраивания доверительных отношений в строительстве глобальной безопасности. "Обе страны нацелены на решение всех накопившихся проблем. Мы видим фундаментальный настрой на системную работу", — подчеркнул депутат.Во вторник вечером президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.

https://ria.ru/20250319/tramp-2005858586.html

https://ria.ru/20250212/slutskiy-1998965397.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил шеремет, владимир путин, дональд трамп, госдума рф, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)