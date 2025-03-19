Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:50 19.03.2025 (обновлено: 09:45 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/gosduma-2005876300.html
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп ознаменовал падение "стены непонимания" между двумя странами, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T07:50:00+03:00
2025-03-19T09:45:00+03:00
михаил шеремет
владимир путин
дональд трамп
госдума рф
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_6ee809ab736cd0a657954b7637ad047d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп ознаменовал падение "стены непонимания" между двумя странами, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. "Лидеры России и США продемонстрировали всему миру, как должны вести себе ответственные и мудрые политики. Начало диалога ознаменовалось падением стены непонимания и недоверия между Россией и США и показало, что время политических катаклизмов проходит, мир стремится к более спокойному и доверительному существованию", — отметил политик. Он указал, что в российско-американском диалоге сделан первый серьезный шаг для выстраивания доверительных отношений в строительстве глобальной безопасности. "Обе страны нацелены на решение всех накопившихся проблем. Мы видим фундаментальный настрой на системную работу", — подчеркнул депутат.Во вторник вечером президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
https://ria.ru/20250319/tramp-2005858586.html
https://ria.ru/20250212/slutskiy-1998965397.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_135:0:1682:1160_1920x0_80_0_0_ee919090e7004ba7fdc5873b07e2cf98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил шеремет, владимир путин, дональд трамп, госдума рф, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Михаил Шеремет, Владимир Путин, Дональд Трамп, Госдума РФ, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

Депутат Шеремет: после разговора Путина и Трампа стена недоверия упала

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп ознаменовал падение "стены непонимания" между двумя странами, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«
"Лидеры России и США продемонстрировали всему миру, как должны вести себе ответственные и мудрые политики. Начало диалога ознаменовалось падением стены непонимания и недоверия между Россией и США и показало, что время политических катаклизмов проходит, мир стремится к более спокойному и доверительному существованию", — отметил политик.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Трамп заявил о намерении нормализовать отношения с Россией
02:27
Он указал, что в российско-американском диалоге сделан первый серьезный шаг для выстраивания доверительных отношений в строительстве глобальной безопасности.
"Обе страны нацелены на решение всех накопившихся проблем. Мы видим фундаментальный настрой на системную работу", — подчеркнул депутат.
Во вторник вечером президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Слуцкий прокомментировал разговор Путина и Трампа
12 февраля, 21:14
 
Михаил ШереметВладимир ПутинДональд ТрампГосдума РФПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ миреТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала