https://ria.ru/20250319/gosduma-2005876300.html
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп ознаменовал падение "стены непонимания" между двумя странами, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T07:50:00+03:00
2025-03-19T07:50:00+03:00
2025-03-19T09:45:00+03:00
михаил шеремет
владимир путин
дональд трамп
госдума рф
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп ознаменовал падение "стены непонимания" между двумя странами, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. "Лидеры России и США продемонстрировали всему миру, как должны вести себе ответственные и мудрые политики. Начало диалога ознаменовалось падением стены непонимания и недоверия между Россией и США и показало, что время политических катаклизмов проходит, мир стремится к более спокойному и доверительному существованию", — отметил политик. Он указал, что в российско-американском диалоге сделан первый серьезный шаг для выстраивания доверительных отношений в строительстве глобальной безопасности. "Обе страны нацелены на решение всех накопившихся проблем. Мы видим фундаментальный настрой на системную работу", — подчеркнул депутат.Во вторник вечером президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
https://ria.ru/20250319/tramp-2005858586.html
https://ria.ru/20250212/slutskiy-1998965397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил шеремет, владимир путин, дональд трамп, госдума рф, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Михаил Шеремет, Владимир Путин, Дональд Трамп, Госдума РФ, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
Депутат Шеремет: после разговора Путина и Трампа стена недоверия упала