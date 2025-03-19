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Депутат Госдумы обвинил Зеленского в попытке подставить Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:44 19.03.2025 (обновлено: 04:45 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/gosduma-2005866173.html
Депутат Госдумы обвинил Зеленского в попытке подставить Трампа
Депутат Госдумы обвинил Зеленского в попытке подставить Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
Депутат Госдумы обвинил Зеленского в попытке подставить Трампа
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацию ВСУ в Белгородской области попыткой Владимира Зеленского... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T04:44:00+03:00
2025-03-19T04:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
владимир зеленский
михаил шеремет
дональд трамп
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацию ВСУ в Белгородской области попыткой Владимира Зеленского подставить президента США Дональда Трампа и обесценить его мирные инициативы. ВСУ утром во вторник предприняли попытку вклинения в Белгородскую область, в течение дня противник осуществил пять атак, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, в провокации ВСУ участвовало до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники, в том числе пять танков. Все атаки противника отражены. Пересечения госграницы РФ не допущено. "Зеленский пошел на провокацию как раз в день телефонного разговора президентов России и США неспроста. Он решил спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы тем самым подставить Трампа и обесценить всего его мирные инициативы", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский в очередной раз показал, что не способен вести честную политическую игру и недостоин доверия. "Цена его заверениям о мире равна нулю и ничего не значит. Пока президенты России и США предпринимают реальные шаги к достижению мира, Зеленский отдает все новые приказы к кровопролитию. Пора уже остановить этого безумца, - отметил Шеремет.
https://ria.ru/20250318/boets-2005810996.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, владимир зеленский, михаил шеремет, дональд трамп, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Происшествия
Депутат Госдумы обвинил Зеленского в попытке подставить Трампа

Депутат Шеремет назвал провокацию ВСУ под Белгородом попыткой подставить Трампа

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацию ВСУ в Белгородской области попыткой Владимира Зеленского подставить президента США Дональда Трампа и обесценить его мирные инициативы.
ВСУ утром во вторник предприняли попытку вклинения в Белгородскую область, в течение дня противник осуществил пять атак, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, в провокации ВСУ участвовало до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники, в том числе пять танков. Все атаки противника отражены. Пересечения госграницы РФ не допущено.
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"Зеленский пошел на провокацию как раз в день телефонного разговора президентов России и США неспроста. Он решил спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы тем самым подставить Трампа и обесценить всего его мирные инициативы", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленский в очередной раз показал, что не способен вести честную политическую игру и недостоин доверия.
"Цена его заверениям о мире равна нулю и ничего не значит. Пока президенты России и США предпринимают реальные шаги к достижению мира, Зеленский отдает все новые приказы к кровопролитию. Пора уже остановить этого безумца, - отметил Шеремет.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВладимир ЗеленскийМихаил ШереметДональд ТрампПроисшествия
 
 
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