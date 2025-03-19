https://ria.ru/20250319/gosduma-2005851078.html

Депутат предложил выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных

Депутат предложил выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных - РИА Новости, 19.03.2025

Депутат предложил выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных

Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил квалифицировать домашних животных как иждивенцев и выплачивать пенсионерам пособие на их содержание, по его... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T01:07:00+03:00

2025-03-19T01:07:00+03:00

2025-03-19T01:07:00+03:00

общество

россия

владимир кошелев

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил квалифицировать домашних животных как иждивенцев и выплачивать пенсионерам пособие на их содержание, по его мнению, это позволит решит проблему бездомных животных. "Жизнь человека превыше всего. По данным Роспотребнадзора, от агрессивных животных в 2024 году пострадали 237 тысяч человек, а в 2023 году несчастных случаев было на тысячу больше. Если говорить об альтернативном подходе, то давайте обсудим инициативу ЛДПР о том, чтобы считать домашних животных, находящихся на содержании у одиноких пенсионеров, иждивенцами и выплачивать пособие на их содержание. Речь, конечно, не идет о тех случаях, когда в квартирах держат свору собак или стаю кошек", - рассказал Кошелев РИА Новости. По его словам, данное предложение частично решает острейшую проблему бездомных животных. Он добавил, что содержание одного такого "постояльца" в приюте обходится различным бюджетам от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, то есть в минимальный размер пенсии. Кроме того, парламентарий считает, что многие пожилые люди с удовольствием возьмут на себя заботу о четвероногом друге, если будут уверены, что смогут его прокормить, не отказывая себе в самом необходимом. "У этого предложения есть другая однозначно положительная сторона. Это повышение продолжительности жизни одиноких бабушек и дедушек. Питомцы спасают их от самой страшной трагедии, которая приходит вместе с возрастом – от того самого одиночества, для борьбы с которым хотели запустить целый федеральный проект. Во многом именно домашние животные, а не условно бесплатная медицина и социальные службы, облегчают и продлевают старикам жизнь. Положительное влияние кошек и собак на здоровье, в первую очередь эмоциональное и психологическое, многократно доказано. Многие бабушки и дедушки держатся только ради своих питомцев, которые становятся смыслом их существования. Но прокормить такого компаньона пенсионерам сложно", - заключил Кошелев. Законопроект о защите людей от нападений бездомных животных был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов 28 февраля. Председатель ГД Вячеслав Володин ранее сообщал, что в ряде субъектов России проблема нападения бездомных животных на людей стоит остро, и "регион должен иметь полномочия ее решить". Он отмечал, что гибель детей от нападений собак - страшная трагедия, и необходимо сделать все, чтобы это не повторялось.

https://ria.ru/20250306/zhivotnye-2003481202.html

https://ria.ru/20250318/gosduma-2005706971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир кошелев, вячеслав володин, госдума рф