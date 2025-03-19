https://ria.ru/20250319/gosduma-2005851078.html
Депутат предложил выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных
Депутат предложил выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных - РИА Новости, 19.03.2025
Депутат предложил выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных
Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил квалифицировать домашних животных как иждивенцев и выплачивать пенсионерам пособие на их содержание, по его... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T01:07:00+03:00
2025-03-19T01:07:00+03:00
2025-03-19T01:07:00+03:00
общество
россия
владимир кошелев
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841592746_0:98:3468:2048_1920x0_80_0_0_e17a45d4401ec6f01d223e3e3d274648.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил квалифицировать домашних животных как иждивенцев и выплачивать пенсионерам пособие на их содержание, по его мнению, это позволит решит проблему бездомных животных. "Жизнь человека превыше всего. По данным Роспотребнадзора, от агрессивных животных в 2024 году пострадали 237 тысяч человек, а в 2023 году несчастных случаев было на тысячу больше. Если говорить об альтернативном подходе, то давайте обсудим инициативу ЛДПР о том, чтобы считать домашних животных, находящихся на содержании у одиноких пенсионеров, иждивенцами и выплачивать пособие на их содержание. Речь, конечно, не идет о тех случаях, когда в квартирах держат свору собак или стаю кошек", - рассказал Кошелев РИА Новости. По его словам, данное предложение частично решает острейшую проблему бездомных животных. Он добавил, что содержание одного такого "постояльца" в приюте обходится различным бюджетам от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, то есть в минимальный размер пенсии. Кроме того, парламентарий считает, что многие пожилые люди с удовольствием возьмут на себя заботу о четвероногом друге, если будут уверены, что смогут его прокормить, не отказывая себе в самом необходимом. "У этого предложения есть другая однозначно положительная сторона. Это повышение продолжительности жизни одиноких бабушек и дедушек. Питомцы спасают их от самой страшной трагедии, которая приходит вместе с возрастом – от того самого одиночества, для борьбы с которым хотели запустить целый федеральный проект. Во многом именно домашние животные, а не условно бесплатная медицина и социальные службы, облегчают и продлевают старикам жизнь. Положительное влияние кошек и собак на здоровье, в первую очередь эмоциональное и психологическое, многократно доказано. Многие бабушки и дедушки держатся только ради своих питомцев, которые становятся смыслом их существования. Но прокормить такого компаньона пенсионерам сложно", - заключил Кошелев. Законопроект о защите людей от нападений бездомных животных был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов 28 февраля. Председатель ГД Вячеслав Володин ранее сообщал, что в ряде субъектов России проблема нападения бездомных животных на людей стоит остро, и "регион должен иметь полномочия ее решить". Он отмечал, что гибель детей от нападений собак - страшная трагедия, и необходимо сделать все, чтобы это не повторялось.
https://ria.ru/20250306/zhivotnye-2003481202.html
https://ria.ru/20250318/gosduma-2005706971.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841592746_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_0a4ac5b46bdde7aacf548fcfc963c286.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир кошелев, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Владимир Кошелев, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Депутат предложил выплачивать пенсионерам пособие на содержание животных
Депутат Кошелев предложил квалифицировать домашних животных как иждивенцев
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил квалифицировать домашних животных как иждивенцев и выплачивать пенсионерам пособие на их содержание, по его мнению, это позволит решит проблему бездомных животных.
"Жизнь человека превыше всего. По данным Роспотребнадзора, от агрессивных животных в 2024 году пострадали 237 тысяч человек, а в 2023 году несчастных случаев было на тысячу больше. Если говорить об альтернативном подходе, то давайте обсудим инициативу ЛДПР о том, чтобы считать домашних животных, находящихся на содержании у одиноких пенсионеров, иждивенцами и выплачивать пособие на их содержание. Речь, конечно, не идет о тех случаях, когда в квартирах держат свору собак или стаю кошек", - рассказал Кошелев
РИА Новости.
По его словам, данное предложение частично решает острейшую проблему бездомных животных. Он добавил, что содержание одного такого "постояльца" в приюте обходится различным бюджетам от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, то есть в минимальный размер пенсии.
Кроме того, парламентарий считает, что многие пожилые люди с удовольствием возьмут на себя заботу о четвероногом друге, если будут уверены, что смогут его прокормить, не отказывая себе в самом необходимом.
"У этого предложения есть другая однозначно положительная сторона. Это повышение продолжительности жизни одиноких бабушек и дедушек. Питомцы спасают их от самой страшной трагедии, которая приходит вместе с возрастом – от того самого одиночества, для борьбы с которым хотели запустить целый федеральный проект. Во многом именно домашние животные, а не условно бесплатная медицина и социальные службы, облегчают и продлевают старикам жизнь. Положительное влияние кошек и собак на здоровье, в первую очередь эмоциональное и психологическое, многократно доказано. Многие бабушки и дедушки держатся только ради своих питомцев, которые становятся смыслом их существования. Но прокормить такого компаньона пенсионерам сложно", - заключил Кошелев.
Законопроект о защите людей от нападений бездомных животных был внесен на рассмотрение Госдумы
группой депутатов 28 февраля. Председатель ГД Вячеслав Володин
ранее сообщал, что в ряде субъектов России
проблема нападения бездомных животных на людей стоит остро, и "регион должен иметь полномочия ее решить". Он отмечал, что гибель детей от нападений собак - страшная трагедия, и необходимо сделать все, чтобы это не повторялось.