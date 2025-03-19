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Госдеп опроверг сообщения об уничтожении базы о "вывозе детей с Украины" - РИА Новости, 19.03.2025
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22:50 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/gosdep-2006080960.html
Госдеп опроверг сообщения об уничтожении базы о "вывозе детей с Украины"
Госдеп опроверг сообщения об уничтожении базы о "вывозе детей с Украины" - РИА Новости, 19.03.2025
Госдеп опроверг сообщения об уничтожении базы о "вывозе детей с Украины"
Госдепартамент в среду подтвердил, что прекратил финансирование группы по исследованию якобы "вывоза детей с Украины", но опроверг уничтожение собранной базы... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T22:50:00+03:00
2025-03-19T22:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Госдепартамент в среду подтвердил, что прекратил финансирование группы по исследованию якобы "вывоза детей с Украины", но опроверг уничтожение собранной базы данных. Ранее сообщение о том, что администрация США прекратила финансирование группы, отслеживавшей в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", РИА Новости подтвердил Йельский университет, на чьей базе велись исследования. При этом газета Washington Post сообщила о вероятном уничтожении базы данных (включая спутниковые снимки и биометрические данные) в процессе выполнения требования администрации о прекращении деятельности группы. "Финансирование было сокращено на основе оценок, которые мы делаем относительно того, что работает в рамках интересов Америки. Но я могу вам сказать, что теория заговора об удалении данных - это ложь. Данные существуют", - заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге. Она отметила, что данные не находятся под контролем госдепартамента, они в распоряжении исследователей. В то же время президент США Дональд Трамп пообещал, что будет работать с обеими сторонами над возвращением детей в конфликте на Украине, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент Трамп также задал президенту (Владимиру) Зеленскому вопрос о детях, пропавших без вести на Украине во время войны, включая тех, которые были похищены, и президент Трамп пообещал тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы помочь обеспечить возвращение этих детей домой", - заявила Левитт журналистам, комментируя телефонный звонок между Трампом и Зеленским.
https://ria.ru/20250319/konflikt-2006042970.html
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в мире, сша, украина, америка, дональд трамп, государственный департамент сша, йельский университет
В мире, США, Украина, Америка, Дональд Трамп, Государственный департамент США, Йельский университет
Госдеп опроверг сообщения об уничтожении базы о "вывозе детей с Украины"

Госдеп опроверг уничтожение базы данных исследователей о вывозе детей с Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Госдепартамент в среду подтвердил, что прекратил финансирование группы по исследованию якобы "вывоза детей с Украины", но опроверг уничтожение собранной базы данных.
Ранее сообщение о том, что администрация США прекратила финансирование группы, отслеживавшей в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", РИА Новости подтвердил Йельский университет, на чьей базе велись исследования. При этом газета Washington Post сообщила о вероятном уничтожении базы данных (включая спутниковые снимки и биометрические данные) в процессе выполнения требования администрации о прекращении деятельности группы.
Йельский университет - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Йельский университет подтвердил закрытие исследования конфликта на Украине
Вчера, 18:37
«
"Финансирование было сокращено на основе оценок, которые мы делаем относительно того, что работает в рамках интересов Америки. Но я могу вам сказать, что теория заговора об удалении данных - это ложь. Данные существуют", - заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге.
Она отметила, что данные не находятся под контролем госдепартамента, они в распоряжении исследователей.
В то же время президент США Дональд Трамп пообещал, что будет работать с обеими сторонами над возвращением детей в конфликте на Украине, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент Трамп также задал президенту (Владимиру) Зеленскому вопрос о детях, пропавших без вести на Украине во время войны, включая тех, которые были похищены, и президент Трамп пообещал тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы помочь обеспечить возвращение этих детей домой", - заявила Левитт журналистам, комментируя телефонный звонок между Трампом и Зеленским.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
WP: США уже не финансируют группу, отслеживающую "вывоз детей с Украины"
18 марта, 20:12
 
В миреСШАУкраинаАмерикаДональд ТрампГосударственный департамент СШАЙельский университет
 
 
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