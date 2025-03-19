Госдеп опроверг сообщения об уничтожении базы о "вывозе детей с Украины"
Госдеп опроверг уничтожение базы данных исследователей о вывозе детей с Украины
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 мар - РИА Новости. Госдепартамент в среду подтвердил, что прекратил финансирование группы по исследованию якобы "вывоза детей с Украины", но опроверг уничтожение собранной базы данных.
Ранее сообщение о том, что администрация США прекратила финансирование группы, отслеживавшей в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", РИА Новости подтвердил Йельский университет, на чьей базе велись исследования. При этом газета Washington Post сообщила о вероятном уничтожении базы данных (включая спутниковые снимки и биометрические данные) в процессе выполнения требования администрации о прекращении деятельности группы.
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"Финансирование было сокращено на основе оценок, которые мы делаем относительно того, что работает в рамках интересов Америки. Но я могу вам сказать, что теория заговора об удалении данных - это ложь. Данные существуют", - заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге.
Она отметила, что данные не находятся под контролем госдепартамента, они в распоряжении исследователей.
В то же время президент США Дональд Трамп пообещал, что будет работать с обеими сторонами над возвращением детей в конфликте на Украине, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент Трамп также задал президенту (Владимиру) Зеленскому вопрос о детях, пропавших без вести на Украине во время войны, включая тех, которые были похищены, и президент Трамп пообещал тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы помочь обеспечить возвращение этих детей домой", - заявила Левитт журналистам, комментируя телефонный звонок между Трампом и Зеленским.