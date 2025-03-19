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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали многоквартирные дома
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали многоквартирные дома - РИА Новости, 19.03.2025
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали многоквартирные дома
Управляющая компания и многоквартирные дома получили повреждения в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T22:31:00+03:00
2025-03-19T22:31:00+03:00
2025-03-19T22:31:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 мар - РИА Новости. Управляющая компания и многоквартирные дома получили повреждения в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате атак вооруженных формирований Украины городов республики: Центрально-Городской район: МУП "Управляющая компания г. Горловка АГОГ" по ул. Остапенко; многоквартирные жилые дома по ул. Остапенко", - говорится в сообщении ведомства.Ранее управление сообщало, что ВСУ выпустили десять кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что в результате обстрела города пострадали 12 человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250316/gorlovka-2005304941.html
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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали многоквартирные дома
Управляющая компания и дома получили повреждения при обстреле Горловки ВСУ