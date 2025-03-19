ВСУ выпустили десять кассетных снарядов по Горловке
ВСУ за 15 минут выпустили десять кассетных снарядов по Горловке
Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар – РИА Новости. Украинские войска за пятнадцать минут выпустили десять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, включая центр, сообщили в среду Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:45 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 07:50 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 8.00 было выпущено еще три таких же снарядов по Центрально-Городскому району города.
Мэр Горловки Иван Приходько уточнил в своем Telegram-канале, что удары пришлись по центру и по жилому массиву "Строитель", повреждены гражданская инфраструктура и домостроения.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.