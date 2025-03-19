https://ria.ru/20250319/gorlovka-2005881419.html

ВСУ выпустили десять кассетных снарядов по Горловке

ВСУ выпустили десять кассетных снарядов по Горловке - РИА Новости, 19.03.2025

ВСУ выпустили десять кассетных снарядов по Горловке

Украинские войска за пятнадцать минут выпустили десять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, включая центр, сообщили в среду Telegram-канале... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T08:49:00+03:00

2025-03-19T08:49:00+03:00

2025-03-19T08:49:00+03:00

горловка

украина

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иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 мар – РИА Новости. Украинские войска за пятнадцать минут выпустили десять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, включая центр, сообщили в среду Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:45 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 07:50 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 8.00 было выпущено еще три таких же снарядов по Центрально-Городскому району города. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил в своем Telegram-канале, что удары пришлись по центру и по жилому массиву "Строитель", повреждены гражданская инфраструктура и домостроения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20250319/dugin-2005879915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, украина, сша, иван приходько, происшествия