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ВСУ выпустили десять кассетных снарядов по Горловке - РИА Новости, 19.03.2025
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08:49 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/gorlovka-2005881419.html
ВСУ выпустили десять кассетных снарядов по Горловке
ВСУ выпустили десять кассетных снарядов по Горловке - РИА Новости, 19.03.2025
ВСУ выпустили десять кассетных снарядов по Горловке
Украинские войска за пятнадцать минут выпустили десять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, включая центр, сообщили в среду Telegram-канале... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T08:49:00+03:00
2025-03-19T08:49:00+03:00
горловка
украина
сша
иван приходько
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ДОНЕЦК, 19 мар – РИА Новости. Украинские войска за пятнадцать минут выпустили десять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, включая центр, сообщили в среду Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:45 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 07:50 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 8.00 было выпущено еще три таких же снарядов по Центрально-Городскому району города. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил в своем Telegram-канале, что удары пришлись по центру и по жилому массиву "Строитель", повреждены гражданская инфраструктура и домостроения. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20250319/dugin-2005879915.html
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горловка, украина, сша, иван приходько, происшествия
Горловка, Украина, США, Иван Приходько, Происшествия
ВСУ выпустили десять кассетных снарядов по Горловке

ВСУ за 15 минут выпустили десять кассетных снарядов по Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мар – РИА Новости. Украинские войска за пятнадцать минут выпустили десять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, включая центр, сообщили в среду Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:45 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 07:50 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в 8.00 было выпущено еще три таких же снарядов по Центрально-Городскому району города.
Мэр Горловки Иван Приходько уточнил в своем Telegram-канале, что удары пришлись по центру и по жилому массиву "Строитель", повреждены гражданская инфраструктура и домостроения.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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