https://ria.ru/20250319/gorlovka-2005881008.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали девять человек

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали девять человек - РИА Новости, 19.03.2025

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали девять человек

Девять мирных жителей получили ранения в результате артиллерийского обстрела Горловки украинским войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T08:42:00+03:00

2025-03-19T08:42:00+03:00

2025-03-19T08:42:00+03:00

горловка

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ДОНЕЦК, 19 мар – РИА Новости. Девять мирных жителей получили ранения в результате артиллерийского обстрела Горловки украинским войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате артобстрела Горловки со стороны украинских террористов ранены 9 мирных жителей", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250120/gorlovka-1994566724.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол, безопасность