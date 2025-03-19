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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали девять человек
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали девять человек - РИА Новости, 19.03.2025
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали девять человек
Девять мирных жителей получили ранения в результате артиллерийского обстрела Горловки украинским войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T08:42:00+03:00
2025-03-19T08:42:00+03:00
2025-03-19T08:42:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 мар – РИА Новости. Девять мирных жителей получили ранения в результате артиллерийского обстрела Горловки украинским войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате артобстрела Горловки со стороны украинских террористов ранены 9 мирных жителей", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250120/gorlovka-1994566724.html
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол, безопасность
Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол, Безопасность
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали девять человек
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали девять человек