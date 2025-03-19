https://ria.ru/20250319/gnatov-2005861830.html

Назначенный Зеленским начальник генштаба Украины разыскивается в России

Назначенный Зеленским начальник генштаба Украины разыскивается в России - РИА Новости, 19.03.2025

Назначенный Зеленским начальник генштаба Украины разыскивается в России

Назначенный Владимиром Зеленским начальник генштаба Украины Андрей Гнатов разыскивается в России по статье УК, следует из базы розыска МВД РФ. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T03:31:00+03:00

2025-03-19T03:31:00+03:00

2025-03-19T03:31:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Назначенный Владимиром Зеленским начальник генштаба Украины Андрей Гнатов разыскивается в России по статье УК, следует из базы розыска МВД РФ. В воскресенье на сайте Зеленского были опубликованы указы об увольнении с поста начгенштаба ВСУ Анатолия Брагилевича и назначении на эту позицию Гнатова. Оба указа датированы 16 марта 2025 года. "Гнатов Андрей Викторович, 1980 года рождения. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. При этом информации, по какой именно статье Гнатов объявлен в розыск, в базе нет.

https://ria.ru/20250316/ganul-2005276155.html

https://ria.ru/20250316/vsu-2005360461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, владимир зеленский, андрей гнатов, вооруженные силы украины, в мире