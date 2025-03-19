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Назначенный Зеленским начальник генштаба Украины разыскивается в России - РИА Новости, 19.03.2025
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03:31 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/gnatov-2005861830.html
Назначенный Зеленским начальник генштаба Украины разыскивается в России
Назначенный Зеленским начальник генштаба Украины разыскивается в России - РИА Новости, 19.03.2025
Назначенный Зеленским начальник генштаба Украины разыскивается в России
Назначенный Владимиром Зеленским начальник генштаба Украины Андрей Гнатов разыскивается в России по статье УК, следует из базы розыска МВД РФ. РИА Новости, 19.03.2025
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Назначенный Владимиром Зеленским начальник генштаба Украины Андрей Гнатов разыскивается в России по статье УК, следует из базы розыска МВД РФ. В воскресенье на сайте Зеленского были опубликованы указы об увольнении с поста начгенштаба ВСУ Анатолия Брагилевича и назначении на эту позицию Гнатова. Оба указа датированы 16 марта 2025 года. "Гнатов Андрей Викторович, 1980 года рождения. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. При этом информации, по какой именно статье Гнатов объявлен в розыск, в базе нет.
https://ria.ru/20250316/ganul-2005276155.html
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россия, украина, владимир зеленский, андрей гнатов, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Гнатов, Вооруженные силы Украины, В мире
Назначенный Зеленским начальник генштаба Украины разыскивается в России

Новый начальник генштаба Украины Гнатов значится в базе розыска МВД России

CC BY 4.0 / Mil.gov.ua (cropped) / Андрей ГнатовБригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов
Бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
CC BY 4.0 / Mil.gov.ua (cropped) / Андрей Гнатов
Бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Назначенный Владимиром Зеленским начальник генштаба Украины Андрей Гнатов разыскивается в России по статье УК, следует из базы розыска МВД РФ.
В воскресенье на сайте Зеленского были опубликованы указы об увольнении с поста начгенштаба ВСУ Анатолия Брагилевича и назначении на эту позицию Гнатова. Оба указа датированы 16 марта 2025 года.
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"Гнатов Андрей Викторович, 1980 года рождения. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе.
При этом информации, по какой именно статье Гнатов объявлен в розыск, в базе нет.
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РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ГнатовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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