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Globaltrans рассказала о потенциальном покупателе активов компании - РИА Новости, 19.03.2025
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09:31 19.03.2025 (обновлено: 11:25 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/globaltrans-2005887652.html
Globaltrans рассказала о потенциальном покупателе активов компании
Globaltrans рассказала о потенциальном покупателе активов компании - РИА Новости, 19.03.2025
Globaltrans рассказала о потенциальном покупателе активов компании
Потенциальный покупатель активов группы железнодорожного оператора Globaltrans является российским стратегическим инвестором, заинтересованным в развитии... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T09:31:00+03:00
2025-03-19T11:25:00+03:00
экономика
globaltrans
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Потенциальный покупатель активов группы железнодорожного оператора Globaltrans является российским стратегическим инвестором, заинтересованным в развитии операционного бизнеса, сообщили РИА Новости в Globaltrans. Оператор ранее в среду сообщил, что совет директоров Globaltrans 3 апреля созывает собрание акционеров для одобрения продажи активов за 766,8 миллиона долларов. Покупателем выступает общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами", доверительный управляющий закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Трансатлант"."Потенциальный покупатель - российский стратегический инвестор, который заинтересован в дальнейшем развитии операционного бизнеса. В случае одобрения сделка будет структурирована в форме договора купли-продажи, заключаемого с российским закрытым паевым инвестиционным фондом", - сообщили в Globaltrans.Globaltrans - одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России и странах СНГ. Акции Globaltrans торгуются на международной бирже Астаны (AIX).Free float, по озвученным компанией в начале марта данным, составляет около 25%. Актуальной информации о составе акционеров группа в последнее время не раскрывала. До этого сообщалось, что структура казахского бизнесмена Кайрата Итемгенова - Aqniet Capital LLP – владеет 26,69% Globaltrans и имеет соглашение о приобретении еще пакета акций для доведения доли 32,12% оператора. Еще 11,5% было у Marigold Investments Ltd (бенефициар – Андрей Филатов, сооснователь Globaltrans).
https://ria.ru/20240115/globaltrans-1921381570.html
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экономика, globaltrans, россия
Экономика, Globaltrans, Россия
Globaltrans рассказала о потенциальном покупателе активов компании

Потенциальным покупателем активов Globaltrans является российский инвестор

© Pixabay / PexelsЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Pixabay / Pexels
Железная дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Потенциальный покупатель активов группы железнодорожного оператора Globaltrans является российским стратегическим инвестором, заинтересованным в развитии операционного бизнеса, сообщили РИА Новости в Globaltrans.
Оператор ранее в среду сообщил, что совет директоров Globaltrans 3 апреля созывает собрание акционеров для одобрения продажи активов за 766,8 миллиона долларов. Покупателем выступает общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами", доверительный управляющий закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Трансатлант".
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"Потенциальный покупатель - российский стратегический инвестор, который заинтересован в дальнейшем развитии операционного бизнеса. В случае одобрения сделка будет структурирована в форме договора купли-продажи, заключаемого с российским закрытым паевым инвестиционным фондом", - сообщили в Globaltrans.
Globaltrans - одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России и странах СНГ. Акции Globaltrans торгуются на международной бирже Астаны (AIX).
Free float, по озвученным компанией в начале марта данным, составляет около 25%. Актуальной информации о составе акционеров группа в последнее время не раскрывала. До этого сообщалось, что структура казахского бизнесмена Кайрата Итемгенова - Aqniet Capital LLP – владеет 26,69% Globaltrans и имеет соглашение о приобретении еще пакета акций для доведения доли 32,12% оператора. Еще 11,5% было у Marigold Investments Ltd (бенефициар – Андрей Филатов, сооснователь Globaltrans).
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