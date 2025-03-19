https://ria.ru/20250319/globaltrans-2005887652.html

Globaltrans рассказала о потенциальном покупателе активов компании

Globaltrans рассказала о потенциальном покупателе активов компании - РИА Новости, 19.03.2025

Globaltrans рассказала о потенциальном покупателе активов компании

Потенциальный покупатель активов группы железнодорожного оператора Globaltrans является российским стратегическим инвестором, заинтересованным в развитии... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T09:31:00+03:00

2025-03-19T09:31:00+03:00

2025-03-19T11:25:00+03:00

экономика

globaltrans

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Потенциальный покупатель активов группы железнодорожного оператора Globaltrans является российским стратегическим инвестором, заинтересованным в развитии операционного бизнеса, сообщили РИА Новости в Globaltrans. Оператор ранее в среду сообщил, что совет директоров Globaltrans 3 апреля созывает собрание акционеров для одобрения продажи активов за 766,8 миллиона долларов. Покупателем выступает общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами", доверительный управляющий закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Трансатлант"."Потенциальный покупатель - российский стратегический инвестор, который заинтересован в дальнейшем развитии операционного бизнеса. В случае одобрения сделка будет структурирована в форме договора купли-продажи, заключаемого с российским закрытым паевым инвестиционным фондом", - сообщили в Globaltrans.Globaltrans - одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России и странах СНГ. Акции Globaltrans торгуются на международной бирже Астаны (AIX).Free float, по озвученным компанией в начале марта данным, составляет около 25%. Актуальной информации о составе акционеров группа в последнее время не раскрывала. До этого сообщалось, что структура казахского бизнесмена Кайрата Итемгенова - Aqniet Capital LLP – владеет 26,69% Globaltrans и имеет соглашение о приобретении еще пакета акций для доведения доли 32,12% оператора. Еще 11,5% было у Marigold Investments Ltd (бенефициар – Андрей Филатов, сооснователь Globaltrans).

https://ria.ru/20240115/globaltrans-1921381570.html

https://ria.ru/20250118/estoniya-1994318517.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, globaltrans, россия