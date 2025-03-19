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Глава МИД Словакии поприветствовал телефонный разговор Путина и Трампа

Глава МИД Словакии поприветствовал телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025

Глава МИД Словакии поприветствовал телефонный разговор Путина и Трампа

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар приветствует состоявшийся во вторник телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда... РИА Новости, 19.03.2025

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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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БРАТИСЛАВА, 19 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар приветствует состоявшийся во вторник телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "Приветствую мирные усилия американского президента, который поговорил по телефону с российским президентом. Они оба сошлись в том, что необходима взаимная коммуникация и поиск устойчивых решений, чтобы подобные конфликты уже не повторялись", - заявил Бланар, его комментарий приводит пресс-служба словацкого МИД. Он отметил важность разговора президентов США и РФ в контексте 80-летия окончания Второй мировой войны. "Если нам и есть что передать будущим поколениям, то это главным образом мир", - заключил министр.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

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в мире, россия, сша, словакия, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)