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Глава МИД Словакии поприветствовал телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
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11:08 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/glava-2005911989.html
Глава МИД Словакии поприветствовал телефонный разговор Путина и Трампа
Глава МИД Словакии поприветствовал телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025
Глава МИД Словакии поприветствовал телефонный разговор Путина и Трампа
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар приветствует состоявшийся во вторник телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:08:00+03:00
2025-03-19T11:08:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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БРАТИСЛАВА, 19 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар приветствует состоявшийся во вторник телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "Приветствую мирные усилия американского президента, который поговорил по телефону с российским президентом. Они оба сошлись в том, что необходима взаимная коммуникация и поиск устойчивых решений, чтобы подобные конфликты уже не повторялись", - заявил Бланар, его комментарий приводит пресс-служба словацкого МИД. Он отметил важность разговора президентов США и РФ в контексте 80-летия окончания Второй мировой войны. "Если нам и есть что передать будущим поколениям, то это главным образом мир", - заключил министр.
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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в мире, россия, сша, словакия, владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Россия, США, Словакия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Глава МИД Словакии поприветствовал телефонный разговор Путина и Трампа

Глава МИД Словакии Бланар заявил о важности разговора Путина и Трампа

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин
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БРАТИСЛАВА, 19 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар приветствует состоявшийся во вторник телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
"Приветствую мирные усилия американского президента, который поговорил по телефону с российским президентом. Они оба сошлись в том, что необходима взаимная коммуникация и поиск устойчивых решений, чтобы подобные конфликты уже не повторялись", - заявил Бланар, его комментарий приводит пресс-служба словацкого МИД.
Он отметил важность разговора президентов США и РФ в контексте 80-летия окончания Второй мировой войны.
"Если нам и есть что передать будущим поколениям, то это главным образом мир", - заключил министр.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Вчера, 22:15
 
В миреРоссияСШАСловакияВладимир ПутинДональд ТрампТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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