https://ria.ru/20250319/germanova-2006040228.html

Германова: нужно создать единое культурное пространство России и Белоруссии

Германова: нужно создать единое культурное пространство России и Белоруссии - РИА Новости, 19.03.2025

Германова: нужно создать единое культурное пространство России и Белоруссии

Необходимо сформировать единое культурное и образовательное пространство России и Белоруссии, особенно важно сохранение культурного наследия, сообщила... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:26:00+03:00

2025-03-19T18:26:00+03:00

2025-03-19T18:26:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

союзное государство

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Необходимо сформировать единое культурное и образовательное пространство России и Белоруссии, особенно важно сохранение культурного наследия, сообщила журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию, член комиссии Парламентского Собрания по культуре, член комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Германова. Заявление прозвучало в среду на заседании комиссии Парламентского Собрания по культуре, которое прошло в храме Христа Спасителя в Москве. По словам Германовой, в декабре была принята новая концепция безопасности Союзного государства, среди основных приоритетов в ней указаны культура и образование. "Мы должны сформировать единое культурное и образовательное пространство наших государств, особенно важно сохранение культурного наследия. И наш президент в своем послании, и президент Белоруссии постоянно обращают внимание на это направление. Поставлены задачи по упрощению бюрократии по сохранению культурного наследия. Мы должны проанализировать законодательство в этой области", - сказала Германова. Она отметила, что также необходимо сформировать единый взгляд на духовно нравственные ценности. У стран должна быть единая оценка на историческое прошлое. Также должен быть единый взгляд на воспитание детей и формирование единых культурных ценностей. "Мы должны иметь единый взгляд на военно-патриотические события, на Великую Отечественную войну. Так как результаты войны не подлежат пересмотру. Мы должны также развивать и сохранять вне материальные культурные наследия. Это и наши спектакли, и наши традиционные наряды", - сказала Германова. Она добавила, что пропаганда на внутреннем пространстве это и есть основная задача концепции по безопасности. Поэтому в рамках нее предстоит строить мероприятия, а также программы. Депутаты на заседании также обсудили вопросы подготовки к реализации мероприятий Союзного государства, предусмотренных бюджетом на 2025 год, по направлению деятельности комиссии. Парламентариям были представлены предварительные итоги исполнения бюджета Союзного государства за 2024 год и информация о ходе разработки и согласования новых проектов и мероприятий Союзного государства по вопросам ведения комиссии Парламентского Собрания по культуре.

https://ria.ru/20250319/abelskaya-2006038723.html

https://ria.ru/20250318/rzhd-2005818283.html

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россия, белоруссия, союзное государство