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Путин назвал главную задачу Генпрокуратуры - РИА Новости, 19.03.2025
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15:01 19.03.2025 (обновлено: 15:08 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/geprokuratura-2005987446.html
Путин назвал главную задачу Генпрокуратуры
Путин назвал главную задачу Генпрокуратуры - РИА Новости, 19.03.2025
Путин назвал главную задачу Генпрокуратуры
Надзор за соблюдением закона всеми остается главной задачей Генпрокуратуры России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:01:00+03:00
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россия
генеральная прокуратура рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Надзор за соблюдением закона всеми остается главной задачей Генпрокуратуры России, заявил президент РФ Владимир Путин."Главная задача прокуратуры - это, как всегда было в нашей стране, наша история так сложилась, главным является соблюдение закона, надзор за соблюдением закона всеми: и гражданами, и юридическими лицами, организациями, и, что особенно важно, должностными лицами", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
https://ria.ru/20250319/putin-2005987929.html
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россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин, политика
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Владимир Путин, Политика
Путин назвал главную задачу Генпрокуратуры

Путин назвал надзор за соблюдением закона главной задачей Генпрокуратуры

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Надзор за соблюдением закона всеми остается главной задачей Генпрокуратуры России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Главная задача прокуратуры - это, как всегда было в нашей стране, наша история так сложилась, главным является соблюдение закона, надзор за соблюдением закона всеми: и гражданами, и юридическими лицами, организациями, и, что особенно важно, должностными лицами", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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РоссияГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинПолитика
 
 
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