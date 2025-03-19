https://ria.ru/20250319/geprokuratura-2005987446.html

Путин назвал главную задачу Генпрокуратуры

Путин назвал главную задачу Генпрокуратуры - РИА Новости, 19.03.2025

Путин назвал главную задачу Генпрокуратуры

Надзор за соблюдением закона всеми остается главной задачей Генпрокуратуры России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:01:00+03:00

2025-03-19T15:01:00+03:00

2025-03-19T15:08:00+03:00

россия

генеральная прокуратура рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Надзор за соблюдением закона всеми остается главной задачей Генпрокуратуры России, заявил президент РФ Владимир Путин."Главная задача прокуратуры - это, как всегда было в нашей стране, наша история так сложилась, главным является соблюдение закона, надзор за соблюдением закона всеми: и гражданами, и юридическими лицами, организациями, и, что особенно важно, должностными лицами", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

https://ria.ru/20250319/putin-2005987929.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин, политика