https://ria.ru/20250319/frs-2006071206.html
ФРС США сохранила базовую ставку
ФРС США сохранила базовую ставку - РИА Новости, 19.03.2025
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T21:11:00+03:00
2025-03-19T21:11:00+03:00
2025-03-19T22:15:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.Центробанк отмечает повышение неопределенности экономического прогноза. Также указывается на стабилизацию уровня безработицы и слегка повышенный уровень инфляции.ФРС вновь подчеркнула, что продолжит следить за поступающими макроэкономическими данными, и будет готова скорректировать курс денежно-кредитной политики в соответствии с этой информацией.Регулятор принял решение снизить темпы сокращения объема активов. Так, с апреля ежемесячный лимит выкупа казначейских ценных бумаг будет понижен до 5 миллиардов долларов, лимит выкупа долговых и ипотечных ценных бумаг останется на уровне 35 миллиардов долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США
ФРС США сохранила базовую ставку
ФРС США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
ФРС
повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.
Центробанк отмечает повышение неопределенности экономического прогноза. Также указывается на стабилизацию уровня безработицы и слегка повышенный уровень инфляции.
ФРС вновь подчеркнула, что продолжит следить за поступающими макроэкономическими данными, и будет готова скорректировать курс денежно-кредитной политики в соответствии с этой информацией.
Регулятор принял решение снизить темпы сокращения объема активов. Так, с апреля ежемесячный лимит выкупа казначейских ценных бумаг будет понижен до 5 миллиардов долларов, лимит выкупа долговых и ипотечных ценных бумаг останется на уровне 35 миллиардов долларов.