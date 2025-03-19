https://ria.ru/20250319/frs-2006071206.html

ФРС США сохранила базовую ставку

ФРС США сохранила базовую ставку - РИА Новости, 19.03.2025

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T21:11:00+03:00

2025-03-19T21:11:00+03:00

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сша

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. В течение следующих двух заседаний ФРС понизила учетную ставку до 4,25-4,5%.Центробанк отмечает повышение неопределенности экономического прогноза. Также указывается на стабилизацию уровня безработицы и слегка повышенный уровень инфляции.ФРС вновь подчеркнула, что продолжит следить за поступающими макроэкономическими данными, и будет готова скорректировать курс денежно-кредитной политики в соответствии с этой информацией.Регулятор принял решение снизить темпы сокращения объема активов. Так, с апреля ежемесячный лимит выкупа казначейских ценных бумаг будет понижен до 5 миллиардов долларов, лимит выкупа долговых и ипотечных ценных бумаг останется на уровне 35 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250314/ssha-2004817124.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, федеральная резервная система сша