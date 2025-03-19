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Франция в январе стала главным торговым партнером России в Евросоюзе - РИА Новости, 19.03.2025
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05:54 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/frantsija-2005870876.html
Франция в январе стала главным торговым партнером России в Евросоюзе
Франция в январе стала главным торговым партнером России в Евросоюзе - РИА Новости, 19.03.2025
Франция в январе стала главным торговым партнером России в Евросоюзе
Франция в январе текущего года нарастила импорт из России до максимальных с конца 2022 года 507 миллионов евро, в результате она стала основным российским... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T05:54:00+03:00
2025-03-19T05:54:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Франция в январе текущего года нарастила импорт из России до максимальных с конца 2022 года 507 миллионов евро, в результате она стала основным российским партнером в Евросоюзе, потеснив Германию, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в январе Россия поставила на французский рынок товаров на 507,4 миллиона евро, увеличив за год импорт на треть. Показатель стал максимальным с декабря 2022 года, когда стоимость французского импорта составляла 872 миллиона евро. В то же время поставки Францией товаров российским компаниям в годовом выражении выросли на 4% и составили 137,3 миллиона евро. В результате страна стала основным торговым партнером России с товарооборотом в 644,6 миллиона евро - год назад это была Германия. Сейчас Германия вторая по объему торговли с Россией: двусторонний товарооборот за год сократился на 14% и составил 625 миллионов евро. Тройку лидеров замыкает Италия, торговля с которой в январе выросла на пятую часть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 600,9 миллиона евро. В пятерку также входят Венгрия, с которой товарные потоки сократились на 14,5% за год, до 563,7 миллиона евро, а также Бельгия, с которой товарооборот почти не изменился и составил 537,4 миллиона евро. Торговля России и Евросоюза в целом составила в начале года 5,6 миллиарда долларов против 6 миллиардов в январе прошлого года. В январе девять европейских стран нарастили товарооборот с Россией, сильнее всего - Греция - сразу в семь раз. С остальными 18 государствами он снизился, при этом наиболее заметно с Австрией - вчетверо.
https://ria.ru/20250302/belorussija-2002538966.html
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экономика, россия, германия, франция, евростат
Экономика, Россия, Германия, Франция, Евростат
Франция в январе стала главным торговым партнером России в Евросоюзе

Евростат: Франция в январе нарастила импорт из России до 507 миллионов евро

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкКупюры евро
Купюры евро - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Франция в январе текущего года нарастила импорт из России до максимальных с конца 2022 года 507 миллионов евро, в результате она стала основным российским партнером в Евросоюзе, потеснив Германию, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, в январе Россия поставила на французский рынок товаров на 507,4 миллиона евро, увеличив за год импорт на треть. Показатель стал максимальным с декабря 2022 года, когда стоимость французского импорта составляла 872 миллиона евро.
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В то же время поставки Францией товаров российским компаниям в годовом выражении выросли на 4% и составили 137,3 миллиона евро. В результате страна стала основным торговым партнером России с товарооборотом в 644,6 миллиона евро - год назад это была Германия.
Сейчас Германия вторая по объему торговли с Россией: двусторонний товарооборот за год сократился на 14% и составил 625 миллионов евро. Тройку лидеров замыкает Италия, торговля с которой в январе выросла на пятую часть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 600,9 миллиона евро.
В пятерку также входят Венгрия, с которой товарные потоки сократились на 14,5% за год, до 563,7 миллиона евро, а также Бельгия, с которой товарооборот почти не изменился и составил 537,4 миллиона евро.
Торговля России и Евросоюза в целом составила в начале года 5,6 миллиарда долларов против 6 миллиардов в январе прошлого года. В январе девять европейских стран нарастили товарооборот с Россией, сильнее всего - Греция - сразу в семь раз. С остальными 18 государствами он снизился, при этом наиболее заметно с Австрией - вчетверо.
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