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ЕС впервые за два года увеличил импорт СПГ у России - РИА Новости, 19.03.2025
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00:55 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/evrosoyuz-2005850509.html
ЕС впервые за два года увеличил импорт СПГ у России
ЕС впервые за два года увеличил импорт СПГ у России - РИА Новости, 19.03.2025
ЕС впервые за два года увеличил импорт СПГ у России
Евросоюз продолжает наращивать закупки сжиженного природного газа у России: в январе его импорт впервые за два года превысил 1 миллиард евро, следует из анализа РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T00:55:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Евросоюз продолжает наращивать закупки сжиженного природного газа у России: в январе его импорт впервые за два года превысил 1 миллиард евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Согласно информации статведомства, ЕС в январе наращивал импорт российского СПГ третий месяц подряд - в начале года еще на 17% по сравнению с декабрем - до 1,074 миллиарда евро. Это стало максимальным объемом закупок с января 2023 года. Почти половина всех закупок пришлась на Францию - страна закупила российского газа на 455,2 миллиона евро, что на 13% больше уровня месяцем ранее. На втором месте оказалась Испания, увеличившая импорт сразу на 31,5% - до 261,5 миллиона евро. Тройку лидеров замкнула Бельгия с 256,7 миллиона евро - это в 1,9 раза больше, чем в декабре. Крупные покупки также делали Нидерланды, которые закупили СПГ на 100 миллионов евро против 98,5 миллиона месяцем ранее. При этом в январе российский газ не импортировали Италия и Португалия.
https://ria.ru/20250221/gaz-2000853878.html
https://ria.ru/20250317/es-2005432684.html
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экономика, россия, франция, испания, евростат, евросоюз
Экономика, Россия, Франция, Испания, Евростат, Евросоюз
ЕС впервые за два года увеличил импорт СПГ у России

Россия впервые за два года поставила Евросоюзу СПГ более чем на миллиард евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Евросоюз продолжает наращивать закупки сжиженного природного газа у России: в январе его импорт впервые за два года превысил 1 миллиард евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Согласно информации статведомства, ЕС в январе наращивал импорт российского СПГ третий месяц подряд - в начале года еще на 17% по сравнению с декабрем - до 1,074 миллиарда евро. Это стало максимальным объемом закупок с января 2023 года.
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Почти половина всех закупок пришлась на Францию - страна закупила российского газа на 455,2 миллиона евро, что на 13% больше уровня месяцем ранее. На втором месте оказалась Испания, увеличившая импорт сразу на 31,5% - до 261,5 миллиона евро. Тройку лидеров замкнула Бельгия с 256,7 миллиона евро - это в 1,9 раза больше, чем в декабре.
Крупные покупки также делали Нидерланды, которые закупили СПГ на 100 миллионов евро против 98,5 миллиона месяцем ранее. При этом в январе российский газ не импортировали Италия и Португалия.
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