https://ria.ru/20250319/evrosoyuz-2005850509.html

ЕС впервые за два года увеличил импорт СПГ у России

ЕС впервые за два года увеличил импорт СПГ у России - РИА Новости, 19.03.2025

ЕС впервые за два года увеличил импорт СПГ у России

Евросоюз продолжает наращивать закупки сжиженного природного газа у России: в январе его импорт впервые за два года превысил 1 миллиард евро, следует из анализа РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T00:55:00+03:00

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2025-03-19T00:55:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Евросоюз продолжает наращивать закупки сжиженного природного газа у России: в январе его импорт впервые за два года превысил 1 миллиард евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Согласно информации статведомства, ЕС в январе наращивал импорт российского СПГ третий месяц подряд - в начале года еще на 17% по сравнению с декабрем - до 1,074 миллиарда евро. Это стало максимальным объемом закупок с января 2023 года. Почти половина всех закупок пришлась на Францию - страна закупила российского газа на 455,2 миллиона евро, что на 13% больше уровня месяцем ранее. На втором месте оказалась Испания, увеличившая импорт сразу на 31,5% - до 261,5 миллиона евро. Тройку лидеров замкнула Бельгия с 256,7 миллиона евро - это в 1,9 раза больше, чем в декабре. Крупные покупки также делали Нидерланды, которые закупили СПГ на 100 миллионов евро против 98,5 миллиона месяцем ранее. При этом в январе российский газ не импортировали Италия и Португалия.

https://ria.ru/20250221/gaz-2000853878.html

https://ria.ru/20250317/es-2005432684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, франция, испания, евростат, евросоюз