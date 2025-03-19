ЕС впервые за два года увеличил импорт СПГ у России
Россия впервые за два года поставила Евросоюзу СПГ более чем на миллиард евро
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Евросоюз продолжает наращивать закупки сжиженного природного газа у России: в январе его импорт впервые за два года превысил 1 миллиард евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Согласно информации статведомства, ЕС в январе наращивал импорт российского СПГ третий месяц подряд - в начале года еще на 17% по сравнению с декабрем - до 1,074 миллиарда евро. Это стало максимальным объемом закупок с января 2023 года.
В ЕК сообщили об увеличении импорта российского СПГ в страны ЕС
21 февраля, 16:46
Почти половина всех закупок пришлась на Францию - страна закупила российского газа на 455,2 миллиона евро, что на 13% больше уровня месяцем ранее. На втором месте оказалась Испания, увеличившая импорт сразу на 31,5% - до 261,5 миллиона евро. Тройку лидеров замкнула Бельгия с 256,7 миллиона евро - это в 1,9 раза больше, чем в декабре.
Крупные покупки также делали Нидерланды, которые закупили СПГ на 100 миллионов евро против 98,5 миллиона месяцем ранее. При этом в январе российский газ не импортировали Италия и Португалия.