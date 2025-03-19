https://ria.ru/20250319/estonija-2005917343.html

Жителей эстонского города Выру напугали необъявленные военные учения

Жителей эстонского города Выру напугали необъявленные военные учения - РИА Новости, 19.03.2025

Жителей эстонского города Выру напугали необъявленные военные учения

Армия Эстония провела во вторник необъявленные военные учения в городе Выру, напугав местных жителей, сообщает газета Postimees. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:34:00+03:00

2025-03-19T11:34:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Армия Эстония провела во вторник необъявленные военные учения в городе Выру, напугав местных жителей, сообщает газета Postimees. По данным издания, учения прошли около здания бывшей обувной фабрики Abris в честь годовщины создания куперьяновского пехотного батальона. "Куперьяновский пехотный батальон, отпраздновавший во вторник 33-ю годовщину со дня своего воссоздания, угостил жителей района вокруг бывшей обувной фабрики Abris в Выру учебным городским боем. Предупреждений об этом не было, поэтому происходившее вызвало возмущение у некоторых горожан", - говорится в публикации. Издание также приводит ссылку на видео учений. "Значит, в Нурсипалу (учебном полигоне - ред.) стало слишком тесно, раз теперь в Выру пришли стрелять в чужих садах? Учения нужны, и все можно понять, но без предупреждения и во дворах частных домов это делать ненормально", - цитирует издание жителя Выру, который во вторник утром наблюдал за учениями военных возле своего дома.

https://ria.ru/20250217/estoniya-1999737192.html

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