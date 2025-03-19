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Жителей эстонского города Выру напугали необъявленные военные учения - РИА Новости, 19.03.2025
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11:34 19.03.2025 (обновлено: 11:40 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/estonija-2005917343.html
Жителей эстонского города Выру напугали необъявленные военные учения
Жителей эстонского города Выру напугали необъявленные военные учения - РИА Новости, 19.03.2025
Жителей эстонского города Выру напугали необъявленные военные учения
Армия Эстония провела во вторник необъявленные военные учения в городе Выру, напугав местных жителей, сообщает газета Postimees. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:34:00+03:00
2025-03-19T11:40:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Армия Эстония провела во вторник необъявленные военные учения в городе Выру, напугав местных жителей, сообщает газета Postimees. По данным издания, учения прошли около здания бывшей обувной фабрики Abris в честь годовщины создания куперьяновского пехотного батальона. "Куперьяновский пехотный батальон, отпраздновавший во вторник 33-ю годовщину со дня своего воссоздания, угостил жителей района вокруг бывшей обувной фабрики Abris в Выру учебным городским боем. Предупреждений об этом не было, поэтому происходившее вызвало возмущение у некоторых горожан", - говорится в публикации. Издание также приводит ссылку на видео учений. "Значит, в Нурсипалу (учебном полигоне - ред.) стало слишком тесно, раз теперь в Выру пришли стрелять в чужих садах? Учения нужны, и все можно понять, но без предупреждения и во дворах частных домов это делать ненормально", - цитирует издание жителя Выру, который во вторник утром наблюдал за учениями военных возле своего дома.
https://ria.ru/20250217/estoniya-1999737192.html
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в мире, эстония
В мире, Эстония
Жителей эстонского города Выру напугали необъявленные военные учения

Postimees: жителей эстонского города Выру напугали необъявленные военные учения

© Фото : Министерство обороны ЭстонииЭстонские военнослужащие
Эстонские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : Министерство обороны Эстонии
Эстонские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Армия Эстония провела во вторник необъявленные военные учения в городе Выру, напугав местных жителей, сообщает газета Postimees.
По данным издания, учения прошли около здания бывшей обувной фабрики Abris в честь годовщины создания куперьяновского пехотного батальона.
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"Куперьяновский пехотный батальон, отпраздновавший во вторник 33-ю годовщину со дня своего воссоздания, угостил жителей района вокруг бывшей обувной фабрики Abris в Выру учебным городским боем. Предупреждений об этом не было, поэтому происходившее вызвало возмущение у некоторых горожан", - говорится в публикации.
Издание также приводит ссылку на видео учений.
"Значит, в Нурсипалу (учебном полигоне - ред.) стало слишком тесно, раз теперь в Выру пришли стрелять в чужих садах? Учения нужны, и все можно понять, но без предупреждения и во дворах частных домов это делать ненормально", - цитирует издание жителя Выру, который во вторник утром наблюдал за учениями военных возле своего дома.
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