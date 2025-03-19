https://ria.ru/20250319/ekspert-2006026917.html
Эксперт рассказал о двойственности позиции США по Украине
Эксперт рассказал о двойственности позиции США по Украине - РИА Новости, 19.03.2025
Эксперт рассказал о двойственности позиции США по Украине
Украинская тематика и все попытки реанимировать американо-российский диалог со стороны Белого Дома выявляют отчётливую двойственность позиции Вашингтона,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T17:41:00+03:00
2025-03-19T17:41:00+03:00
2025-03-19T17:41:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украинская тематика и все попытки реанимировать американо-российский диалог со стороны Белого Дома выявляют отчётливую двойственность позиции Вашингтона, считает старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАН Павел Смирнов. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "Возвращаясь к вчерашнему телефонному разговору двух президентов, отмечу, что украинская тематика, которая была главной темой этого разговора и вообще всех попыток двух последних месяцев реанимировать российско-американский диалог, выявляет отчетливую двойственность позиции Белого дома", - сказал Смирнов на круглом столе о текущем состоянии российско-американских отношений, который прошёл в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня". Эксперт отметил, что, с одной стороны, Россия, конечно, не может не попытаться использовать стремление Трампа сбросить с Америки бремя поддержки Киева как противовеса Москве и как инструмента в прокси-войне против РФ и переложить основное бремя заботы об Украине на Европу. "И персональный состав переговорщиков с американской стороны. То, что (спецпосланник президента США на Украине Кит - ред.) Келлог, которому приписывается слишком проукраинская позиция, во многом был отодвинут, а на первый план выдвинулся (спецпосланник президента США Стивен - ред.) Уиткофф - старый друг Трампа. Это может свидетельствовать, хотя это лишь предположение, о стремлении американского президента в, подчёркиваю, данный конкретный момент - что будет уже завтра, мы не можем сказать - упредить любые возможные предубеждения российской стороны", - добавил Смирнов. С другой стороны, продолжил эксперт, поводов для предубеждений в России, в том числе и на украинском треке, более чем достаточно; ведь не ради того, чтобы помочь Москве, Трамп развернул активность в украинском направлении. "Вашингтону важно использовать все трудности, с которыми Россия столкнулась за более чем трехлетний период проведения СВО. То, что нынешнюю военную кампанию так или иначе придется завершать на каком-то промежуточном этапе, когда уже ясно, что большая часть территории бывшей Украинской ССР остается под контролем неприятеля", - пояснил он. По мнению Смирнова, основные проблемы и разногласия с администрацией Трампа начнутся в тот период, когда и если удастся достичь соглашения об урегулировании военной фазы украинского конфликта. "Проблема сохранения или хотя бы смягчения американских санкций - здесь администрация Трампа в меньшей степени, как представляется, будет увязывать эти санкции с украинской проблематикой, а в большей степени с коммерческими интересами США", - прогнозирует он.
https://ria.ru/20250212/putin-1998964355.html
https://ria.ru/20250319/peskov-2005964241.html
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россия, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, в мире
Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украинская тематика и все попытки реанимировать американо-российский диалог со стороны Белого Дома выявляют отчётливую двойственность позиции Вашингтона, считает старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАН Павел Смирнов.
Президент РФ Владимир Путин
и президент США Дональд Трамп
провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
"Возвращаясь к вчерашнему телефонному разговору двух президентов, отмечу, что украинская тематика, которая была главной темой этого разговора и вообще всех попыток двух последних месяцев реанимировать российско-американский диалог, выявляет отчетливую двойственность позиции Белого дома", - сказал Смирнов на круглом столе о текущем состоянии российско-американских отношений, который прошёл в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".
Эксперт отметил, что, с одной стороны, Россия, конечно, не может не попытаться использовать стремление Трампа сбросить с Америки
бремя поддержки Киева
как противовеса Москве
и как инструмента в прокси-войне против РФ и переложить основное бремя заботы об Украине
на Европу
.
"И персональный состав переговорщиков с американской стороны. То, что (спецпосланник президента США на Украине Кит - ред.) Келлог, которому приписывается слишком проукраинская позиция, во многом был отодвинут, а на первый план выдвинулся (спецпосланник президента США Стивен - ред.) Уиткофф - старый друг Трампа. Это может свидетельствовать, хотя это лишь предположение, о стремлении американского президента в, подчёркиваю, данный конкретный момент - что будет уже завтра, мы не можем сказать - упредить любые возможные предубеждения российской стороны", - добавил Смирнов.
С другой стороны, продолжил эксперт, поводов для предубеждений в России, в том числе и на украинском треке, более чем достаточно; ведь не ради того, чтобы помочь Москве, Трамп развернул активность в украинском направлении.
"Вашингтону важно использовать все трудности, с которыми Россия столкнулась за более чем трехлетний период проведения СВО. То, что нынешнюю военную кампанию так или иначе придется завершать на каком-то промежуточном этапе, когда уже ясно, что большая часть территории бывшей Украинской ССР остается под контролем неприятеля", - пояснил он.
По мнению Смирнова, основные проблемы и разногласия с администрацией Трампа начнутся в тот период, когда и если удастся достичь соглашения об урегулировании военной фазы украинского конфликта.
"Проблема сохранения или хотя бы смягчения американских санкций - здесь администрация Трампа в меньшей степени, как представляется, будет увязывать эти санкции с украинской проблематикой, а в большей степени с коммерческими интересами США", - прогнозирует он.