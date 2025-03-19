https://ria.ru/20250319/ekspert-2005894671.html

В Китае оценили реакцию Европы на разговор Путина и Трампа

В Китае оценили реакцию Европы на разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.03.2025

В Китае оценили реакцию Европы на разговор Путина и Трампа

Реакция Европы на разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа неважна, так как она уже утратила независимую позицию в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T10:09:00+03:00

2025-03-19T10:09:00+03:00

2025-03-19T10:09:00+03:00

в мире

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владимир путин

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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ПЕКИН, 19 мар – РИА Новости. Реакция Европы на разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа неважна, так как она уже утратила независимую позицию в российско-украинском конфликте, заявил РИА Новости преподаватель базы КНР-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. "Будет Европа злиться (по поводу общения Путина и Трампа - ред.) или нет - неважно, Трамп и Путин этим не обеспокоены, потому что в российско-украинском конфликте Европа уже утратила свою независимую позицию. А если нет собственной позиции, то нет и ценности", - сказал Цуй Хэн. В свою очередь, заместитель директора Центра российских и евразийских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Вань Цинсун в беседе с РИА Новости выразил мнение, что общение лидеров России и США "вынудит европейские страны ускорить поиск возможностей для участия в мирных переговорах о прекращении огня". "Более того, Европа может даже оказывать скрытое давление на Украину, чтобы она как можно скорее перешла к содержательному переговорному процессу", - сказал он. Что касается участия Китая в дальнейшем процессе урегулирования, Цуй Хэн полагает, что на данном этапе Пекин не присоединится к переговорам между США, Россией и Украиной, "поскольку торговля между крупными странами за счёт третьих стран не соответствует дипломатическим принципам Китая". "Китай уже давно занимается посредничеством в переговорах между Россией и Украиной, задолго до того, как Трамп начал продвигать мирные инициативы. Усилия последних лет спецпредставителя Ли Хуэя являются тому подтверждением - тогда президентом США ещё был Байден", - сообщил эксперт.

https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

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в мире, европа, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)