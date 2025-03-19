https://ria.ru/20250319/ek-2006061653.html

Еврокомиссия обвинила Google в нарушении правил конкуренции в ЕС

Еврокомиссия обвинила Google в нарушении правил конкуренции в ЕС - РИА Новости, 19.03.2025

Еврокомиссия обвинила Google в нарушении правил конкуренции в ЕС

Еврокомиссия направила предупреждение компании Alphabet, в которую входит Google со своей поисковой системой, относительно вероятных систематических нарушений... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T19:59:00+03:00

2025-03-19T19:59:00+03:00

2025-03-19T19:59:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Еврокомиссия направила предупреждение компании Alphabet, в которую входит Google со своей поисковой системой, относительно вероятных систематических нарушений правил конкуренции на цифровом рынке Евросоюза, говорится в пресс-релизе ЕК. Согласно предварительной оценке Еврокомиссии, поисковик Google продвигает собственные сервисы компании Alphabet, используя свое преимущество перед конкурентами. "Это не обеспечивает прозрачного, справедливого и недискриминационного отношения к сторонним сервисам, как того требует Закон о цифровых рынках Евросоюза", - отмечается в документе. Кроме того, Еврокомиссия полагает, что интернет-магазин Google Play также нарушает европейские правила, ограничивая разработчиков сторонних приложений в возможностях направлять пользователей к альтернативным ссылкам с более выгодными предложениями. Также ЕК полагает, что Google взимает слишком высокую плату с разработчиков за помощь в поиске клиентов. У компании Alphabet будет возможность ознакомиться с претензиями Еврокомиссии и направить соответствующие пояснения. Если они не удовлетворят ЕК, то она может принять меры против компании за нарушения европейских правил. Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии. В комиссии предупредили, что будут следить за эффективным выполнением ими обязательств в рамках DMA. В случае, если компания не соблюдает обязательства, ЕК может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений Еврокомиссия будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250210/google-1998325543.html

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технологии, россия, еврокомиссия, google, евросоюз, в мире