https://ria.ru/20250319/ek-2006061653.html
Еврокомиссия обвинила Google в нарушении правил конкуренции в ЕС
Еврокомиссия обвинила Google в нарушении правил конкуренции в ЕС - РИА Новости, 19.03.2025
Еврокомиссия обвинила Google в нарушении правил конкуренции в ЕС
Еврокомиссия направила предупреждение компании Alphabet, в которую входит Google со своей поисковой системой, относительно вероятных систематических нарушений... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T19:59:00+03:00
2025-03-19T19:59:00+03:00
2025-03-19T19:59:00+03:00
технологии
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Еврокомиссия направила предупреждение компании Alphabet, в которую входит Google со своей поисковой системой, относительно вероятных систематических нарушений правил конкуренции на цифровом рынке Евросоюза, говорится в пресс-релизе ЕК. Согласно предварительной оценке Еврокомиссии, поисковик Google продвигает собственные сервисы компании Alphabet, используя свое преимущество перед конкурентами. "Это не обеспечивает прозрачного, справедливого и недискриминационного отношения к сторонним сервисам, как того требует Закон о цифровых рынках Евросоюза", - отмечается в документе. Кроме того, Еврокомиссия полагает, что интернет-магазин Google Play также нарушает европейские правила, ограничивая разработчиков сторонних приложений в возможностях направлять пользователей к альтернативным ссылкам с более выгодными предложениями. Также ЕК полагает, что Google взимает слишком высокую плату с разработчиков за помощь в поиске клиентов. У компании Alphabet будет возможность ознакомиться с претензиями Еврокомиссии и направить соответствующие пояснения. Если они не удовлетворят ЕК, то она может принять меры против компании за нарушения европейских правил. Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии. В комиссии предупредили, что будут следить за эффективным выполнением ими обязательств в рамках DMA. В случае, если компания не соблюдает обязательства, ЕК может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений Еврокомиссия будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250210/google-1998325543.html
https://ria.ru/20250317/google-2005428891.html
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технологии, россия, еврокомиссия, google, евросоюз, в мире
Технологии, Россия, Еврокомиссия, Google, Евросоюз, В мире
Еврокомиссия обвинила Google в нарушении правил конкуренции в ЕС
ЕК направила предупреждение Google о возможных нарушениях правил конкуренции
БРЮССЕЛЬ, 19 мар - РИА Новости. Еврокомиссия направила предупреждение компании Alphabet, в которую входит Google со своей поисковой системой, относительно вероятных систематических нарушений правил конкуренции на цифровом рынке Евросоюза, говорится в пресс-релизе ЕК.
Согласно предварительной оценке Еврокомиссии
, поисковик Google
продвигает собственные сервисы компании Alphabet, используя свое преимущество перед конкурентами. "Это не обеспечивает прозрачного, справедливого и недискриминационного отношения к сторонним сервисам, как того требует Закон о цифровых рынках Евросоюза", - отмечается в документе.
Кроме того, Еврокомиссия полагает, что интернет-магазин Google Play также нарушает европейские правила, ограничивая разработчиков сторонних приложений в возможностях направлять пользователей к альтернативным ссылкам с более выгодными предложениями. Также ЕК полагает, что Google взимает слишком высокую плату с разработчиков за помощь в поиске клиентов.
У компании Alphabet будет возможность ознакомиться с претензиями Еврокомиссии и направить соответствующие пояснения. Если они не удовлетворят ЕК, то она может принять меры против компании за нарушения европейских правил.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС
с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon
, Apple
, ByteDance, Meta*, Microsoft
, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии.
В комиссии предупредили, что будут следить за эффективным выполнением ими обязательств в рамках DMA. В случае, если компания не соблюдает обязательства, ЕК может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений Еврокомиссия будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.