Ученые подтвердили страшную гипотезу: люди заперты в черной дыре
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Запущенный чуть более трех лет назад космический телескоп НАСА "Джеймс Уэбб" уже произвел революцию в нашем понимании космоса и позволил сделать ученым массу интересных открытий, которые бросают вызов существующим теориям о происхождении и эволюции Вселенной. Одно такое исследование было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ученые высказывают предположение, что вся Вселенная целиком может находиться внутри черной дыры колоссальных размеров.
В одном направлении
Авторы работы, научный сотрудник Канзасского государственного университета Лиор Шамир и доцент Инженерного колледжа Карл Р. Айса, проанализировав данные с телескопа "Джеймс Уэбб" в ходе Расширенного глубокого внегалактического обзора (JADES), обнаружили, что около двух третей известных галактик вращаются по часовой стрелке, и только около трети - в противоположном направлении.
Ученые детально изучили 263 галактики, структура которых позволила четко определить направление их вращения.
Если бы Вселенной управлял его величество случай, можно было бы предполагать, что количество галактик, вращающихся в одном направлении, будет примерно таким же, как и в противоположном.
Однако собранные "Уэббом" данные свидетельствуют, что это не так, и поднимают фундаментальные вопросы о динамике космоса.
© ESA/ATG medialabJames Webb (ESA)
© ESA/ATG medialab
James Webb (ESA)
Возможное объяснение
То, что большинство галактик предпочитают направление по часовой стрелке, может говорить о том, что Вселенная могла родиться с определенным вращением.
Это предположение прекрасно согласуется с космологией черных дыр — гипотезой, предполагающей, что вся наша Вселенная может быть внутренним пространством огромной черной дыры.
© NASA / WMAP Science TeamКарта анизотропии реликтового излучения Вселенной по данным спутника WMAP. Красные цвета означают более горячие области, синие — более холодные
Карта анизотропии реликтового излучения Вселенной по данным спутника WMAP. Красные цвета означают более горячие области, синие — более холодные
Если бы эта идея была верна, это означало бы, что существующие теории о происхождении и эволюции космоса должны быть полностью пересмотрены и расширены.
Исходя из этой теории, все мы заперты внутри черной дыры. Коллапсируя, эта дыра вращается, как, собственно, это делают вообще все такие объекты.
И деться вращению некуда, оно просто распределяется на все, что внутри.
© ESO/M.KornmesserСверхмассивная черная дыра
© ESO/M.Kornmesser
Сверхмассивная черная дыра
Видимо, черная дыра, породившая нас, изначально крутилась по часовой стрелке, и теперь предпочитает данное направление.
Край мира
Первые предположения, что все вокруг и есть черная дыра, появились, когда в конце ХХ века стало понятно, что Вселенная расширяется с ускорением. Этого быть не может, если Вселенная "одна" и просто "болтается в пустоте".
Зато весьма напоминает процесс поведение вещества в черной дыре. Оно может падать на нее снаружи, но это не наш случай, а может изнутри, на "стенки", размазываясь по горизонту событий.
© Eiri Ono / Kyoto University (K-CONNEX)Двойные черные дыры
© Eiri Ono / Kyoto University (K-CONNEX)
Двойные черные дыры
То есть по барьеру, через который "посторонние" нас не увидят, и который мы не в состоянии пересечь.
Если предположить, что мы существуем внутри черной дыры, то "край мира" — на самом деле просто горизонт событий этой черной дыры. Нам кажется, что мы не в состоянии заглянуть за край, потому что нам мешает конечная скорость света. Свет просто еще, дескать, не смог прийти из таких далеких окраин.
На самом деле конечная скорость света — это иллюзия, порождаемая геометрией дыры. Попытавшись добраться до дальних окраин Вселенной, мы обнаружим, что летим все дальше, но ничего не происходит - та же пустота, и мир не кончается.
© ESO/José Francisco Salgado (josefrancisco.org), EHT CollaborationРадиообсерватория ALMA в пустыне Атакама в Чили и местонахождение черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути
© ESO/José Francisco Salgado (josefrancisco.org), EHT Collaboration
Радиообсерватория ALMA в пустыне Атакама в Чили и местонахождение черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути
Кажется, мы навсегда заперты внутри нашей черной дыры.
"Кротовая нора"
Если предположение о том, что мы живем в черной дыре верно, становится понятен путь, как попасть в другие Вселенные. Все дело в том, что, согласно квантовым решениям уравнений теории относительности, черная дыра не образуется одна. Предположительно, что если посмотреть на нее со стороны, это скорее труба, в один конец которой засасывает, а из другого выбрасывает.
© Фото : ESA/C. CarreauЯвление приливного разрушения звезды при прохождении вблизи черной дыры в представлении художника
© Фото : ESA/C. Carreau
Явление приливного разрушения звезды при прохождении вблизи черной дыры в представлении художника
Данную конструкцию называют Мостом Эйнштейна-Розена, а в фантастических романах — "кротовой норой".
Так что теоретически выйти из нашей Вселенной, посетить другие — можно. Но для этого человечеству еще нужно очень сильно постараться.
© Фото : V.Springel, Max-Planck Institut für Astrophysik, Garching bei MünchenКомпьютерная модель «паутины» Вселенной
© Фото : V.Springel, Max-Planck Institut für Astrophysik, Garching bei München
Компьютерная модель «паутины» Вселенной
В любом случае высказанные учеными предположения нуждаются в проверке, но гипотеза о том, что мы существуем внутри черной дыры, выглядит весьма любопытно.