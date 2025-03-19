https://ria.ru/20250319/dyra-2005767983.html

Ученые подтвердили страшную гипотезу: люди заперты в черной дыре

Ученые подтвердили страшную гипотезу: люди заперты в черной дыре - РИА Новости, 19.03.2025

Ученые подтвердили страшную гипотезу: люди заперты в черной дыре

Запущенный чуть более трех лет назад космический телескоп НАСА "Джеймс Уэбб" уже произвел революцию в нашем понимании космоса и позволил сделать ученым массу... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T08:00:00+03:00

2025-03-19T08:00:00+03:00

2025-03-19T08:00:00+03:00

наука

космос - риа наука

наса

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Запущенный чуть более трех лет назад космический телескоп НАСА "Джеймс Уэбб" уже произвел революцию в нашем понимании космоса и позволил сделать ученым массу интересных открытий, которые бросают вызов существующим теориям о происхождении и эволюции Вселенной. Одно такое исследование было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ученые высказывают предположение, что вся Вселенная целиком может находиться внутри черной дыры колоссальных размеров.В одном направленииАвторы работы, научный сотрудник Канзасского государственного университета Лиор Шамир и доцент Инженерного колледжа Карл Р. Айса, проанализировав данные с телескопа "Джеймс Уэбб" в ходе Расширенного глубокого внегалактического обзора (JADES), обнаружили, что около двух третей известных галактик вращаются по часовой стрелке, и только около трети - в противоположном направлении.Ученые детально изучили 263 галактики, структура которых позволила четко определить направление их вращения.Если бы Вселенной управлял его величество случай, можно было бы предполагать, что количество галактик, вращающихся в одном направлении, будет примерно таким же, как и в противоположном.Однако собранные "Уэббом" данные свидетельствуют, что это не так, и поднимают фундаментальные вопросы о динамике космоса.Возможное объяснениеТо, что большинство галактик предпочитают направление по часовой стрелке, может говорить о том, что Вселенная могла родиться с определенным вращением.Это предположение прекрасно согласуется с космологией черных дыр — гипотезой, предполагающей, что вся наша Вселенная может быть внутренним пространством огромной черной дыры.Если бы эта идея была верна, это означало бы, что существующие теории о происхождении и эволюции космоса должны быть полностью пересмотрены и расширены.Исходя из этой теории, все мы заперты внутри черной дыры. Коллапсируя, эта дыра вращается, как, собственно, это делают вообще все такие объекты.И деться вращению некуда, оно просто распределяется на все, что внутри.Видимо, черная дыра, породившая нас, изначально крутилась по часовой стрелке, и теперь предпочитает данное направление.Край мираПервые предположения, что все вокруг и есть черная дыра, появились, когда в конце ХХ века стало понятно, что Вселенная расширяется с ускорением. Этого быть не может, если Вселенная "одна" и просто "болтается в пустоте".Зато весьма напоминает процесс поведение вещества в черной дыре. Оно может падать на нее снаружи, но это не наш случай, а может изнутри, на "стенки", размазываясь по горизонту событий.То есть по барьеру, через который "посторонние" нас не увидят, и который мы не в состоянии пересечь.Если предположить, что мы существуем внутри черной дыры, то "край мира" — на самом деле просто горизонт событий этой черной дыры. Нам кажется, что мы не в состоянии заглянуть за край, потому что нам мешает конечная скорость света. Свет просто еще, дескать, не смог прийти из таких далеких окраин.На самом деле конечная скорость света — это иллюзия, порождаемая геометрией дыры. Попытавшись добраться до дальних окраин Вселенной, мы обнаружим, что летим все дальше, но ничего не происходит - та же пустота, и мир не кончается.Кажется, мы навсегда заперты внутри нашей черной дыры."Кротовая нора"Если предположение о том, что мы живем в черной дыре верно, становится понятен путь, как попасть в другие Вселенные. Все дело в том, что, согласно квантовым решениям уравнений теории относительности, черная дыра не образуется одна. Предположительно, что если посмотреть на нее со стороны, это скорее труба, в один конец которой засасывает, а из другого выбрасывает.Данную конструкцию называют Мостом Эйнштейна-Розена, а в фантастических романах — "кротовой норой".Так что теоретически выйти из нашей Вселенной, посетить другие — можно. Но для этого человечеству еще нужно очень сильно постараться.В любом случае высказанные учеными предположения нуждаются в проверке, но гипотеза о том, что мы существуем внутри черной дыры, выглядит весьма любопытно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, наса