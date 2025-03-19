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Ученые подтвердили страшную гипотезу: люди заперты в черной дыре - РИА Новости, 19.03.2025
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Наука
 
08:00 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/dyra-2005767983.html
Ученые подтвердили страшную гипотезу: люди заперты в черной дыре
Ученые подтвердили страшную гипотезу: люди заперты в черной дыре - РИА Новости, 19.03.2025
Ученые подтвердили страшную гипотезу: люди заперты в черной дыре
Запущенный чуть более трех лет назад космический телескоп НАСА "Джеймс Уэбб" уже произвел революцию в нашем понимании космоса и позволил сделать ученым массу... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T08:00:00+03:00
2025-03-19T08:00:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Запущенный чуть более трех лет назад космический телескоп НАСА "Джеймс Уэбб" уже произвел революцию в нашем понимании космоса и позволил сделать ученым массу интересных открытий, которые бросают вызов существующим теориям о происхождении и эволюции Вселенной. Одно такое исследование было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ученые высказывают предположение, что вся Вселенная целиком может находиться внутри черной дыры колоссальных размеров.В одном направленииАвторы работы, научный сотрудник Канзасского государственного университета Лиор Шамир и доцент Инженерного колледжа Карл Р. Айса, проанализировав данные с телескопа "Джеймс Уэбб" в ходе Расширенного глубокого внегалактического обзора (JADES), обнаружили, что около двух третей известных галактик вращаются по часовой стрелке, и только около трети - в противоположном направлении.Ученые детально изучили 263 галактики, структура которых позволила четко определить направление их вращения.Если бы Вселенной управлял его величество случай, можно было бы предполагать, что количество галактик, вращающихся в одном направлении, будет примерно таким же, как и в противоположном.Однако собранные "Уэббом" данные свидетельствуют, что это не так, и поднимают фундаментальные вопросы о динамике космоса.Возможное объяснениеТо, что большинство галактик предпочитают направление по часовой стрелке, может говорить о том, что Вселенная могла родиться с определенным вращением.Это предположение прекрасно согласуется с космологией черных дыр — гипотезой, предполагающей, что вся наша Вселенная может быть внутренним пространством огромной черной дыры.Если бы эта идея была верна, это означало бы, что существующие теории о происхождении и эволюции космоса должны быть полностью пересмотрены и расширены.Исходя из этой теории, все мы заперты внутри черной дыры. Коллапсируя, эта дыра вращается, как, собственно, это делают вообще все такие объекты.И деться вращению некуда, оно просто распределяется на все, что внутри.Видимо, черная дыра, породившая нас, изначально крутилась по часовой стрелке, и теперь предпочитает данное направление.Край мираПервые предположения, что все вокруг и есть черная дыра, появились, когда в конце ХХ века стало понятно, что Вселенная расширяется с ускорением. Этого быть не может, если Вселенная "одна" и просто "болтается в пустоте".Зато весьма напоминает процесс поведение вещества в черной дыре. Оно может падать на нее снаружи, но это не наш случай, а может изнутри, на "стенки", размазываясь по горизонту событий.То есть по барьеру, через который "посторонние" нас не увидят, и который мы не в состоянии пересечь.Если предположить, что мы существуем внутри черной дыры, то "край мира" — на самом деле просто горизонт событий этой черной дыры. Нам кажется, что мы не в состоянии заглянуть за край, потому что нам мешает конечная скорость света. Свет просто еще, дескать, не смог прийти из таких далеких окраин.На самом деле конечная скорость света — это иллюзия, порождаемая геометрией дыры. Попытавшись добраться до дальних окраин Вселенной, мы обнаружим, что летим все дальше, но ничего не происходит - та же пустота, и мир не кончается.Кажется, мы навсегда заперты внутри нашей черной дыры."Кротовая нора"Если предположение о том, что мы живем в черной дыре верно, становится понятен путь, как попасть в другие Вселенные. Все дело в том, что, согласно квантовым решениям уравнений теории относительности, черная дыра не образуется одна. Предположительно, что если посмотреть на нее со стороны, это скорее труба, в один конец которой засасывает, а из другого выбрасывает.Данную конструкцию называют Мостом Эйнштейна-Розена, а в фантастических романах — "кротовой норой".Так что теоретически выйти из нашей Вселенной, посетить другие — можно. Но для этого человечеству еще нужно очень сильно постараться.В любом случае высказанные учеными предположения нуждаются в проверке, но гипотеза о том, что мы существуем внутри черной дыры, выглядит весьма любопытно.
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Наука, Космос - РИА Наука, НАСА

Ученые подтвердили страшную гипотезу: люди заперты в черной дыре

CC0 / ESA/Hubble & NASA, P. Cote / Сверхмассивная черная дыра
Сверхмассивная черная дыра - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
CC0 / ESA/Hubble & NASA, P. Cote /
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Запущенный чуть более трех лет назад космический телескоп НАСА "Джеймс Уэбб" уже произвел революцию в нашем понимании космоса и позволил сделать ученым массу интересных открытий, которые бросают вызов существующим теориям о происхождении и эволюции Вселенной. Одно такое исследование было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ученые высказывают предположение, что вся Вселенная целиком может находиться внутри черной дыры колоссальных размеров.

В одном направлении

Авторы работы, научный сотрудник Канзасского государственного университета Лиор Шамир и доцент Инженерного колледжа Карл Р. Айса, проанализировав данные с телескопа "Джеймс Уэбб" в ходе Расширенного глубокого внегалактического обзора (JADES), обнаружили, что около двух третей известных галактик вращаются по часовой стрелке, и только около трети - в противоположном направлении.
CC BY 2.0 / NASA's James Webb Space Telescope / Телескоп Джеймс Уэбб перед отправкой на космодром Куру
Телескоп Джеймс Уэбб перед отправкой на космодром Куру - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
CC BY 2.0 / NASA's James Webb Space Telescope /
Телескоп Джеймс Уэбб перед отправкой на космодром Куру
Ученые детально изучили 263 галактики, структура которых позволила четко определить направление их вращения.
Если бы Вселенной управлял его величество случай, можно было бы предполагать, что количество галактик, вращающихся в одном направлении, будет примерно таким же, как и в противоположном.
Однако собранные "Уэббом" данные свидетельствуют, что это не так, и поднимают фундаментальные вопросы о динамике космоса.
© ESA/ATG medialabJames Webb (ESA)
James Webb (ESA) - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© ESA/ATG medialab
James Webb (ESA)

Возможное объяснение

То, что большинство галактик предпочитают направление по часовой стрелке, может говорить о том, что Вселенная могла родиться с определенным вращением.
Это предположение прекрасно согласуется с космологией черных дыр — гипотезой, предполагающей, что вся наша Вселенная может быть внутренним пространством огромной черной дыры.
© NASA / WMAP Science TeamКарта анизотропии реликтового излучения Вселенной по данным спутника WMAP. Красные цвета означают более горячие области, синие — более холодные
Карта анизотропии реликтового излучения Вселенной по данным спутника WMAP. Красные цвета означают более горячие области, синие — более холодные - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© NASA / WMAP Science Team
Карта анизотропии реликтового излучения Вселенной по данным спутника WMAP. Красные цвета означают более горячие области, синие — более холодные
Если бы эта идея была верна, это означало бы, что существующие теории о происхождении и эволюции космоса должны быть полностью пересмотрены и расширены.
Исходя из этой теории, все мы заперты внутри черной дыры. Коллапсируя, эта дыра вращается, как, собственно, это делают вообще все такие объекты.
И деться вращению некуда, оно просто распределяется на все, что внутри.
© ESO/M.KornmesserСверхмассивная черная дыра
Сверхмассивная черная дыра - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© ESO/M.Kornmesser
Сверхмассивная черная дыра
Видимо, черная дыра, породившая нас, изначально крутилась по часовой стрелке, и теперь предпочитает данное направление.

Край мира

Первые предположения, что все вокруг и есть черная дыра, появились, когда в конце ХХ века стало понятно, что Вселенная расширяется с ускорением. Этого быть не может, если Вселенная "одна" и просто "болтается в пустоте".
Зато весьма напоминает процесс поведение вещества в черной дыре. Оно может падать на нее снаружи, но это не наш случай, а может изнутри, на "стенки", размазываясь по горизонту событий.
© Eiri Ono / Kyoto University (K-CONNEX)Двойные черные дыры
Двойные черные дыры - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Eiri Ono / Kyoto University (K-CONNEX)
Двойные черные дыры
То есть по барьеру, через который "посторонние" нас не увидят, и который мы не в состоянии пересечь.
Если предположить, что мы существуем внутри черной дыры, то "край мира" — на самом деле просто горизонт событий этой черной дыры. Нам кажется, что мы не в состоянии заглянуть за край, потому что нам мешает конечная скорость света. Свет просто еще, дескать, не смог прийти из таких далеких окраин.
На самом деле конечная скорость света — это иллюзия, порождаемая геометрией дыры. Попытавшись добраться до дальних окраин Вселенной, мы обнаружим, что летим все дальше, но ничего не происходит - та же пустота, и мир не кончается.
© ESO/José Francisco Salgado (josefrancisco.org), EHT CollaborationРадиообсерватория ALMA в пустыне Атакама в Чили и местонахождение черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути
Радиообсерватория ALMA в пустыне Атакама в Чили и местонахождение черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© ESO/José Francisco Salgado (josefrancisco.org), EHT Collaboration
Радиообсерватория ALMA в пустыне Атакама в Чили и местонахождение черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути
Кажется, мы навсегда заперты внутри нашей черной дыры.

"Кротовая нора"

Если предположение о том, что мы живем в черной дыре верно, становится понятен путь, как попасть в другие Вселенные. Все дело в том, что, согласно квантовым решениям уравнений теории относительности, черная дыра не образуется одна. Предположительно, что если посмотреть на нее со стороны, это скорее труба, в один конец которой засасывает, а из другого выбрасывает.
© Фото : ESA/C. CarreauЯвление приливного разрушения звезды при прохождении вблизи черной дыры в представлении художника
Явление приливного разрушения звезды при прохождении вблизи черной дыры в представлении художника - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : ESA/C. Carreau
Явление приливного разрушения звезды при прохождении вблизи черной дыры в представлении художника
Данную конструкцию называют Мостом Эйнштейна-Розена, а в фантастических романах — "кротовой норой".
Так что теоретически выйти из нашей Вселенной, посетить другие — можно. Но для этого человечеству еще нужно очень сильно постараться.
© Фото : V.Springel, Max-Planck Institut für Astrophysik, Garching bei MünchenКомпьютерная модель «паутины» Вселенной
Компьютерная модель «паутины» Вселенной - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Фото : V.Springel, Max-Planck Institut für Astrophysik, Garching bei München
Компьютерная модель «паутины» Вселенной
В любом случае высказанные учеными предположения нуждаются в проверке, но гипотеза о том, что мы существуем внутри черной дыры, выглядит весьма любопытно.
 
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