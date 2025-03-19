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Дугин заявил, что не видит быстрого решения конфликта на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
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08:32 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/dugin-2005879915.html
Дугин заявил, что не видит быстрого решения конфликта на Украине
Дугин заявил, что не видит быстрого решения конфликта на Украине - РИА Новости, 19.03.2025
Дугин заявил, что не видит быстрого решения конфликта на Украине
Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что не видит быстрого решения конфликта на Украине. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T08:32:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что не видит быстрого решения конфликта на Украине. "Что касается времени, я не вижу быстрого решения этой проблемы", - заявил Дугин в интервью телеканалу CNN. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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украина, россия, сша, александр дугин, владимир путин, дональд трамп, в мире
Украина, Россия, США, Александр Дугин, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Дугин заявил, что не видит быстрого решения конфликта на Украине

Политолог Дугин заявил, что не видит быстрого решения конфликта на Украине

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Государственный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что не видит быстрого решения конфликта на Украине.
"Что касается времени, я не вижу быстрого решения этой проблемы", - заявил Дугин в интервью телеканалу CNN.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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УкраинаРоссияСШААлександр ДугинВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
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