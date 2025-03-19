https://ria.ru/20250319/dugin-2005878569.html

Дугин согласился с тем, что Трамп ближе к Путину, чем к западным союзникам

Дугин согласился с тем, что Трамп ближе к Путину, чем к западным союзникам - РИА Новости, 19.03.2025

Дугин согласился с тем, что Трамп ближе к Путину, чем к западным союзникам

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в интервью телеканалу CNN согласился с тем, что президент США Дональд Трамп идеологически и политически РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T08:19:00+03:00

2025-03-19T08:19:00+03:00

2025-03-19T08:19:00+03:00

в мире

сша

владимир путин

дональд трамп

александр дугин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в интервью телеканалу CNN согласился с тем, что президент США Дональд Трамп идеологически и политически ближе к российскому лидеру Владимиру Путину, чем к западным союзникам. "Да, это так. Я согласен. Это очевидно. Он гораздо более консервативен. Он выступает за традиционные ценности. Он выступает за патриотизм нации, и я определяю это как мировой порядок великих держав. Путин и Трамп совпадают в принятии этой модели вместо либерального глобализма", - заявил Дугин, отвечая на вопрос, согласен ли он с тем, что президент США идеологически и политически ближе к Путину, чем к западным союзникам. Он также отметил, что лидеры должны прийти к соглашению об общей структуре устройства глобального миропорядка. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

https://ria.ru/20250123/dugin-1995071730.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, александр дугин