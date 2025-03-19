Дугин согласился с тем, что Трамп ближе к Путину, чем к западным союзникам
Политолог Дугин: Трамп идеологически ближе к Путину, чем к западным союзникам
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в интервью телеканалу CNN согласился с тем, что президент США Дональд Трамп идеологически и политически ближе к российскому лидеру Владимиру Путину, чем к западным союзникам.
«
"Да, это так. Я согласен. Это очевидно. Он гораздо более консервативен. Он выступает за традиционные ценности. Он выступает за патриотизм нации, и я определяю это как мировой порядок великих держав. Путин и Трамп совпадают в принятии этой модели вместо либерального глобализма", - заявил Дугин, отвечая на вопрос, согласен ли он с тем, что президент США идеологически и политически ближе к Путину, чем к западным союзникам.
Он также отметил, что лидеры должны прийти к соглашению об общей структуре устройства глобального миропорядка.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.