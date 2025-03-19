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Дугин согласился с тем, что Трамп ближе к Путину, чем к западным союзникам - РИА Новости, 19.03.2025
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08:19 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/dugin-2005878569.html
Дугин согласился с тем, что Трамп ближе к Путину, чем к западным союзникам
Дугин согласился с тем, что Трамп ближе к Путину, чем к западным союзникам - РИА Новости, 19.03.2025
Дугин согласился с тем, что Трамп ближе к Путину, чем к западным союзникам
Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в интервью телеканалу CNN согласился с тем, что президент США Дональд Трамп идеологически и политически РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T08:19:00+03:00
2025-03-19T08:19:00+03:00
в мире
сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в интервью телеканалу CNN согласился с тем, что президент США Дональд Трамп идеологически и политически ближе к российскому лидеру Владимиру Путину, чем к западным союзникам. "Да, это так. Я согласен. Это очевидно. Он гораздо более консервативен. Он выступает за традиционные ценности. Он выступает за патриотизм нации, и я определяю это как мировой порядок великих держав. Путин и Трамп совпадают в принятии этой модели вместо либерального глобализма", - заявил Дугин, отвечая на вопрос, согласен ли он с тем, что президент США идеологически и политически ближе к Путину, чем к западным союзникам. Он также отметил, что лидеры должны прийти к соглашению об общей структуре устройства глобального миропорядка. Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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в мире, сша, владимир путин, дональд трамп, александр дугин
В мире, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Александр Дугин
Дугин согласился с тем, что Трамп ближе к Путину, чем к западным союзникам

Политолог Дугин: Трамп идеологически ближе к Путину, чем к западным союзникам

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в интервью телеканалу CNN согласился с тем, что президент США Дональд Трамп идеологически и политически ближе к российскому лидеру Владимиру Путину, чем к западным союзникам.
«
"Да, это так. Я согласен. Это очевидно. Он гораздо более консервативен. Он выступает за традиционные ценности. Он выступает за патриотизм нации, и я определяю это как мировой порядок великих держав. Путин и Трамп совпадают в принятии этой модели вместо либерального глобализма", - заявил Дугин, отвечая на вопрос, согласен ли он с тем, что президент США идеологически и политически ближе к Путину, чем к западным союзникам.
Он также отметил, что лидеры должны прийти к соглашению об общей структуре устройства глобального миропорядка.
Путин и Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Россия и США нанесли совместный удар по глобалистам, заявил Дугин
23 января, 08:22
 
В миреСШАВладимир ПутинДональд ТрампАлександр Дугин
 
 
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