На трассе в Пермском крае перевернулась фура с обувью
На трассе под Пермью из перевернувшейся фуры высыпалась обувь, трасса перекрыта
© Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краюНа месте ДТП с грузовым автомобилем в Пермском крае. 19 марта 2025
© Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю
На месте ДТП с грузовым автомобилем в Пермском крае. 19 марта 2025
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ПЕРМЬ, 19 мар - РИА Новости. Трассу Кострома - Шарья - Киров - Пермь в направлении краевого центра и села Карагай перекрыли из-за ДТП с участием большегруза, из которого рассыпались коробки с обувью, сообщили в краевой госавтоинспекции и ГУ МВД РФ по региону.
По данным госавтоинспекции Пермского края, водитель грузового автомобиля потерял управление фурой, допустил занос с последующим опрокидыванием на бок.
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"В результате аварии груз, перевозимый автомобилем, рассыпался на проезжую часть. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Люди не пострадали", - говорится в сообщении ведомства.
В краевом главке МВД РФ РИА Новости рассказали, что грузовик перевозил коробки с обувью. Инцидент произошёл в районе села Менделеево.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, объезд организован через Менделеево, добавили в ГАИ.
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