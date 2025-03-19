https://ria.ru/20250319/dtp-2006064549.html

На трассе в Пермском крае перевернулась фура с обувью

На трассе в Пермском крае перевернулась фура с обувью - РИА Новости, 19.03.2025

На трассе в Пермском крае перевернулась фура с обувью

Трассу Кострома - Шарья - Киров - Пермь в направлении краевого центра и села Карагай перекрыли из-за ДТП с участием большегруза, из которого рассыпались коробки РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T20:15:00+03:00

2025-03-19T20:15:00+03:00

2025-03-19T20:18:00+03:00

происшествия

авто

кострома

шарья

киров

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

гибдд мвд рф

пермский край

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ПЕРМЬ, 19 мар - РИА Новости. Трассу Кострома - Шарья - Киров - Пермь в направлении краевого центра и села Карагай перекрыли из-за ДТП с участием большегруза, из которого рассыпались коробки с обувью, сообщили в краевой госавтоинспекции и ГУ МВД РФ по региону. По данным госавтоинспекции Пермского края, водитель грузового автомобиля потерял управление фурой, допустил занос с последующим опрокидыванием на бок. "В результате аварии груз, перевозимый автомобилем, рассыпался на проезжую часть. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Люди не пострадали", - говорится в сообщении ведомства. В краевом главке МВД РФ РИА Новости рассказали, что грузовик перевозил коробки с обувью. Инцидент произошёл в районе села Менделеево. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, объезд организован через Менделеево, добавили в ГАИ.

https://ria.ru/20241112/dtp-1983386066.html

кострома

шарья

киров

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, кострома, шарья, киров, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф, пермский край