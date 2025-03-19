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На трассе в Пермском крае перевернулась фура с обувью - РИА Новости, 19.03.2025
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20:15 19.03.2025 (обновлено: 20:18 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/dtp-2006064549.html
На трассе в Пермском крае перевернулась фура с обувью
На трассе в Пермском крае перевернулась фура с обувью - РИА Новости, 19.03.2025
На трассе в Пермском крае перевернулась фура с обувью
Трассу Кострома - Шарья - Киров - Пермь в направлении краевого центра и села Карагай перекрыли из-за ДТП с участием большегруза, из которого рассыпались коробки РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T20:15:00+03:00
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происшествия
авто
кострома
шарья
киров
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гибдд мвд рф
пермский край
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ПЕРМЬ, 19 мар - РИА Новости. Трассу Кострома - Шарья - Киров - Пермь в направлении краевого центра и села Карагай перекрыли из-за ДТП с участием большегруза, из которого рассыпались коробки с обувью, сообщили в краевой госавтоинспекции и ГУ МВД РФ по региону. По данным госавтоинспекции Пермского края, водитель грузового автомобиля потерял управление фурой, допустил занос с последующим опрокидыванием на бок. "В результате аварии груз, перевозимый автомобилем, рассыпался на проезжую часть. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Люди не пострадали", - говорится в сообщении ведомства. В краевом главке МВД РФ РИА Новости рассказали, что грузовик перевозил коробки с обувью. Инцидент произошёл в районе села Менделеево. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, объезд организован через Менделеево, добавили в ГАИ.
https://ria.ru/20241112/dtp-1983386066.html
кострома
шарья
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происшествия, авто, кострома, шарья, киров, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф, пермский край
Происшествия, Авто, Кострома, Шарья, Киров, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ, Пермский край
На трассе в Пермском крае перевернулась фура с обувью

На трассе под Пермью из перевернувшейся фуры высыпалась обувь, трасса перекрыта

© Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краюНа месте ДТП с грузовым автомобилем в Пермском крае. 19 марта 2025
На месте ДТП с грузовым автомобилем в Пермском крае. 19 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю
На месте ДТП с грузовым автомобилем в Пермском крае. 19 марта 2025
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ПЕРМЬ, 19 мар - РИА Новости. Трассу Кострома - Шарья - Киров - Пермь в направлении краевого центра и села Карагай перекрыли из-за ДТП с участием большегруза, из которого рассыпались коробки с обувью, сообщили в краевой госавтоинспекции и ГУ МВД РФ по региону.
По данным госавтоинспекции Пермского края, водитель грузового автомобиля потерял управление фурой, допустил занос с последующим опрокидыванием на бок.
«
"В результате аварии груз, перевозимый автомобилем, рассыпался на проезжую часть. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Люди не пострадали", - говорится в сообщении ведомства.
В краевом главке МВД РФ РИА Новости рассказали, что грузовик перевозил коробки с обувью. Инцидент произошёл в районе села Менделеево.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, объезд организован через Менделеево, добавили в ГАИ.
Место ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса на трассе под Пермью. 12 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Трассу из Перми на Екатеринбург перекрыли из-за массового ДТП
12 ноября 2024, 19:02
 
ПроисшествияАвтоКостромаШарьяКировМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФПермский край
 
 
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