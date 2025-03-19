https://ria.ru/20250319/dron-2005911484.html

Украинский FPV-дрон ударил по Хомутовской больнице

Украинский FPV-дрон ударил по Хомутовской больнице - РИА Новости, 19.03.2025

Украинский FPV-дрон ударил по Хомутовской больнице

Украинский FPV-дрон ударил по Хомутовской центральной районной больнице, погибших и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T11:04:00+03:00

2025-03-19T11:04:00+03:00

2025-03-19T11:06:00+03:00

происшествия

курская область

александр хинштейн

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украинский FPV-дрон ударил по Хомутовской центральной районной больнице, погибших и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."️Украинские нацисты наносят удары даже по больницам. Сегодня под атаку врага попал Хомутовский район. Украинский FPV-дрон ударил по зданию Хомутовской ЦРБ... Слава Богу, погибших и пострадавших нет", - написал Хинштейн.Он добавил, что в результате атаки посечен фасад здания и остекление первого и второго этажей.

https://ria.ru/20250317/bespilotnik-2005464805.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, александр хинштейн