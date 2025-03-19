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Украинский FPV-дрон ударил по Хомутовской больнице - РИА Новости, 19.03.2025
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11:04 19.03.2025 (обновлено: 11:06 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/dron-2005911484.html
Украинский FPV-дрон ударил по Хомутовской больнице
Украинский FPV-дрон ударил по Хомутовской больнице - РИА Новости, 19.03.2025
Украинский FPV-дрон ударил по Хомутовской больнице
Украинский FPV-дрон ударил по Хомутовской центральной районной больнице, погибших и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:04:00+03:00
2025-03-19T11:06:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украинский FPV-дрон ударил по Хомутовской центральной районной больнице, погибших и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."️Украинские нацисты наносят удары даже по больницам. Сегодня под атаку врага попал Хомутовский район. Украинский FPV-дрон ударил по зданию Хомутовской ЦРБ... Слава Богу, погибших и пострадавших нет", - написал Хинштейн.Он добавил, что в результате атаки посечен фасад здания и остекление первого и второго этажей.
https://ria.ru/20250317/bespilotnik-2005464805.html
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происшествия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
Украинский FPV-дрон ударил по Хомутовской больнице

Украинский FPV-дрон ударил по Хомутовской больнице, пострадавших нет

© РИА Новости / Константин МихальчевскийНовые автомобили скорой помощи
Новые автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Новые автомобили скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украинский FPV-дрон ударил по Хомутовской центральной районной больнице, погибших и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"️Украинские нацисты наносят удары даже по больницам. Сегодня под атаку врага попал Хомутовский район. Украинский FPV-дрон ударил по зданию Хомутовской ЦРБ... Слава Богу, погибших и пострадавших нет", - написал Хинштейн.
Он добавил, что в результате атаки посечен фасад здания и остекление первого и второго этажей.
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ПроисшествияКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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