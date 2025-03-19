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В МИД рассказали о работе над списками приглашенных на 9 Мая - РИА Новости, 19.03.2025
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00:52 19.03.2025 (обновлено: 01:04 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005850400.html
В МИД рассказали о работе над списками приглашенных на 9 Мая
В МИД рассказали о работе над списками приглашенных на 9 Мая - РИА Новости, 19.03.2025
В МИД рассказали о работе над списками приглашенных на 9 Мая
Работа над списками приглашенных на парад 9 мая в Москве ведется, приглашения только рассылаются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T00:52:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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сша
москва
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
мария захарова
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Работа над списками приглашенных на парад 9 мая в Москве ведется, приглашения только рассылаются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, видео он опубликовал в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос о том, планируется ли пригласить представителей США."Сейчас идет работа над списком приглашенных, это компетенция администрации президента, но я могу сказать, что работа по составлению этих списков ведется… Приглашения только сейчас готовятся", - сказала Захарова.
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россия, сша, москва, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, мария захарова, скотт риттер
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, США, Москва, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Мария Захарова, Скотт Риттер
В МИД рассказали о работе над списками приглашенных на 9 Мая

МИД: работа над списками приглашенных на 9 Мая ведется, приглашения готовятся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Работа над списками приглашенных на парад 9 мая в Москве ведется, приглашения только рассылаются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, видео он опубликовал в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос о том, планируется ли пригласить представителей США.
"Сейчас идет работа над списком приглашенных, это компетенция администрации президента, но я могу сказать, что работа по составлению этих списков ведется… Приглашения только сейчас готовятся", - сказала Захарова.
Владимир Путин и Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Путин пригласил Мадуро в Москву на Парад Победы
14 марта, 17:52
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияСШАМоскваОбщество80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМария ЗахароваСкотт Риттер
 
 
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