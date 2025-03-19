https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005850400.html

В МИД рассказали о работе над списками приглашенных на 9 Мая

В МИД рассказали о работе над списками приглашенных на 9 Мая - РИА Новости, 19.03.2025

В МИД рассказали о работе над списками приглашенных на 9 Мая

Работа над списками приглашенных на парад 9 мая в Москве ведется, приглашения только рассылаются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T00:52:00+03:00

2025-03-19T00:52:00+03:00

2025-03-19T01:04:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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80-летие победы в великой отечественной войне

мария захарова

скотт риттер

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Работа над списками приглашенных на парад 9 мая в Москве ведется, приглашения только рассылаются, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, видео он опубликовал в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос о том, планируется ли пригласить представителей США."Сейчас идет работа над списком приглашенных, это компетенция администрации президента, но я могу сказать, что работа по составлению этих списков ведется… Приглашения только сейчас готовятся", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20250314/putin-2005067281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, москва, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, мария захарова, скотт риттер