Суд заменил французу Дельпалю условный срок на реальный
Суд заменил французу Дельпалю условный срок на реальный по делу Baring Vostok
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПартнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы со второй попытки заменил на реальный срок наказание французу Филиппу Дельпалю, осужденному по делу Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей удовлетворить", — огласила решение судья.
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По закону условно осужденный должен встать на учет. Когда Дельпаль не пришел, его стали искать, затем объявили в розыск и даже направили запрос в Интерпол, но не получили ответа.
После решения суда его могут объявить в международный розыск.
С просьбой заменить французу условный срок на реальный в суд обратилась ФСИН. Она настаивала на отправке Дельпаля в колонию, поскольку француз не явился, чтобы встать на учет. Его начали разыскивать, поняли, что в московской квартире он не живет более двух лет, и объявили в федеральный розыск.
Адвокат утверждал, что его подзащитный при всем желании не может приехать в Россию и встать на учет. У него закончилась российская виза, прямое авиасообщение прекращено, по состоянию здоровья ему противопоказаны любые поездки, его семья живет во Франции и разлучать его с ней нельзя, так как это противоречит в том числе и российским ценностям.
Тверской суд отклонил ходатайство ФСИН, обосновав отказ тем, что Дельпаля не было на заседании. Прокурор оспорил это решение, добился его отмены и повторного рассмотрения вопроса.
В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви получил пять с половиной лет, его деловой партнер Филипп Дельпаль — четыре с половиной года. В июне 2023-го Мосгорсуд в апелляции смягчил эти сроки — Калви до четырех с половиной лет, а Дельпалю — до трех с половиной. Кассация снизила срок еще на два месяца.
После отмены меры пресечения Калви и Дельпаль покинули Россию.
Как полагает следствие, банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей из-за организованного фигурантами невыгодного соглашения: тогда банку вместо возврата долга передали 59,9 процента акций компании Internationl Financial Technology Group. Их оценили в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
Никто из фигурантов вину не признал.
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