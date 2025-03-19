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Суд заменил французу Дельпалю условный срок на реальный - РИА Новости, 19.03.2025
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15:39 19.03.2025 (обновлено: 17:24 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/delpal-2005994723.html
Суд заменил французу Дельпалю условный срок на реальный
Суд заменил французу Дельпалю условный срок на реальный - РИА Новости, 19.03.2025
Суд заменил французу Дельпалю условный срок на реальный
Тверской суд Москвы со второй попытки заменил на реальный срок наказание французу Филиппу Дельпалю, осужденному по делу Baring Vostok, передает корреспондент... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:39:00+03:00
2025-03-19T17:24:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы со второй попытки заменил на реальный срок наказание французу Филиппу Дельпалю, осужденному по делу Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: ходатайство об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей удовлетворить", — огласила решение судья.С просьбой заменить французу условный срок на реальный в суд обратилась ФСИН. Она настаивала на отправке Дельпаля в колонию, поскольку француз не явился, чтобы встать на учет. Его начали разыскивать, поняли, что в московской квартире он не живет более двух лет, и объявили в федеральный розыск.Адвокат утверждал, что его подзащитный при всем желании не может приехать в Россию и встать на учет. У него закончилась российская виза, прямое авиасообщение прекращено, по состоянию здоровья ему противопоказаны любые поездки, его семья живет во Франции и разлучать его с ней нельзя, так как это противоречит в том числе и российским ценностям.Тверской суд отклонил ходатайство ФСИН, обосновав отказ тем, что Дельпаля не было на заседании. Прокурор оспорил это решение, добился его отмены и повторного рассмотрения вопроса.В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви получил пять с половиной лет, его деловой партнер Филипп Дельпаль — четыре с половиной года. В июне 2023-го Мосгорсуд в апелляции смягчил эти сроки — Калви до четырех с половиной лет, а Дельпалю — до трех с половиной. Кассация снизила срок еще на два месяца.После отмены меры пресечения Калви и Дельпаль покинули Россию.Как полагает следствие, банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей из-за организованного фигурантами невыгодного соглашения: тогда банку вместо возврата долга передали 59,9 процента акций компании Internationl Financial Technology Group. Их оценили в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.Никто из фигурантов вину не признал.
https://ria.ru/20230519/viza-1872843957.html
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Суд заменил французу Дельпалю условный срок на реальный

Суд заменил французу Дельпалю условный срок на реальный по делу Baring Vostok

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПартнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Тверской суд Москвы со второй попытки заменил на реальный срок наказание французу Филиппу Дельпалю, осужденному по делу Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей удовлетворить", — огласила решение судья.
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По закону условно осужденный должен встать на учет. Когда Дельпаль не пришел, его стали искать, затем объявили в розыск и даже направили запрос в Интерпол, но не получили ответа.

После решения суда его могут объявить в международный розыск.

С просьбой заменить французу условный срок на реальный в суд обратилась ФСИН. Она настаивала на отправке Дельпаля в колонию, поскольку француз не явился, чтобы встать на учет. Его начали разыскивать, поняли, что в московской квартире он не живет более двух лет, и объявили в федеральный розыск.
Адвокат утверждал, что его подзащитный при всем желании не может приехать в Россию и встать на учет. У него закончилась российская виза, прямое авиасообщение прекращено, по состоянию здоровья ему противопоказаны любые поездки, его семья живет во Франции и разлучать его с ней нельзя, так как это противоречит в том числе и российским ценностям.
Тверской суд отклонил ходатайство ФСИН, обосновав отказ тем, что Дельпаля не было на заседании. Прокурор оспорил это решение, добился его отмены и повторного рассмотрения вопроса.
В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви получил пять с половиной лет, его деловой партнер Филипп Дельпаль — четыре с половиной года. В июне 2023-го Мосгорсуд в апелляции смягчил эти сроки — Калви до четырех с половиной лет, а Дельпалю — до трех с половиной. Кассация снизила срок еще на два месяца.
После отмены меры пресечения Калви и Дельпаль покинули Россию.
Как полагает следствие, банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей из-за организованного фигурантами невыгодного соглашения: тогда банку вместо возврата долга передали 59,9 процента акций компании Internationl Financial Technology Group. Их оценили в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
Никто из фигурантов вину не признал.
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