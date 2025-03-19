https://ria.ru/20250319/delo-2006062995.html

СК завел дело против жителя Югры, избившего пасынка за отказ курить

СК завел дело против жителя Югры, избившего пасынка за отказ курить - РИА Новости, 19.03.2025

СК завел дело против жителя Югры, избившего пасынка за отказ курить

Югорские следователи возбудили уголовное дело об истязании против злоумышленника, нанесшем пасынку удары ремнем из-за вейпа в поселке городского типа Новоаганск РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T20:05:00+03:00

2025-03-19T20:05:00+03:00

2025-03-19T20:05:00+03:00

происшествия

россия

нижневартовский район

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Югорские следователи возбудили уголовное дело об истязании против злоумышленника, нанесшем пасынку удары ремнем из-за вейпа в поселке городского типа Новоаганск Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ. В правоохранительных органах в среду рассказали РИА Новости, что житель ХМАО избил ремнем сына своей сожительницы за" отказ курить электронную сигарету". По данным областного управления СК РФ, инцидент случился в Новоаганске под Нижневартовском, при этом мать мальчика, предположительно, снимала происходящее на видео и не препятствовала действиям мужчины. СК начал проверку по статье об истязании. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, вместе с органами системы профилактики они проверят условия проживания и воспитания ребенка. "По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Новоаганска Нижневартовского района по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)", – говорится в сообщении. Как отмечала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в избиении ребенка. Судя по оперативному видео, которое опубликовано в Telegram-канале Волк, фигурант обнаружил у девятилетнего сына сожительницы в кармане зимней куртки вейп, после чего на кухне пытался заставить мальчика его курить. Как признался задержанный, разозлившись, он "нанес ремешком восемь ударов" ребенку. "Виноват, больше такого не повторится", – заверил на камеру мужчина.

https://ria.ru/20250313/ubiystvo-2004776397.html

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происшествия, россия, нижневартовский район, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)