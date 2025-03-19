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СК завел дело против жителя Югры, избившего пасынка за отказ курить - РИА Новости, 19.03.2025
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20:05 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/delo-2006062995.html
СК завел дело против жителя Югры, избившего пасынка за отказ курить
СК завел дело против жителя Югры, избившего пасынка за отказ курить - РИА Новости, 19.03.2025
СК завел дело против жителя Югры, избившего пасынка за отказ курить
Югорские следователи возбудили уголовное дело об истязании против злоумышленника, нанесшем пасынку удары ремнем из-за вейпа в поселке городского типа Новоаганск РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T20:05:00+03:00
2025-03-19T20:05:00+03:00
происшествия
россия
нижневартовский район
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Югорские следователи возбудили уголовное дело об истязании против злоумышленника, нанесшем пасынку удары ремнем из-за вейпа в поселке городского типа Новоаганск Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ. В правоохранительных органах в среду рассказали РИА Новости, что житель ХМАО избил ремнем сына своей сожительницы за" отказ курить электронную сигарету". По данным областного управления СК РФ, инцидент случился в Новоаганске под Нижневартовском, при этом мать мальчика, предположительно, снимала происходящее на видео и не препятствовала действиям мужчины. СК начал проверку по статье об истязании. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, вместе с органами системы профилактики они проверят условия проживания и воспитания ребенка. "По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Новоаганска Нижневартовского района по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)", – говорится в сообщении. Как отмечала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в избиении ребенка. Судя по оперативному видео, которое опубликовано в Telegram-канале Волк, фигурант обнаружил у девятилетнего сына сожительницы в кармане зимней куртки вейп, после чего на кухне пытался заставить мальчика его курить. Как признался задержанный, разозлившись, он "нанес ремешком восемь ударов" ребенку. "Виноват, больше такого не повторится", – заверил на камеру мужчина.
https://ria.ru/20250313/ubiystvo-2004776397.html
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россия
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происшествия, россия, нижневартовский район, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижневартовский район, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело против жителя Югры, избившего пасынка за отказ курить

СК возбудил дело против мужчины, избившего пасынка ремнем из-за вейпа в Югре

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мар – РИА Новости. Югорские следователи возбудили уголовное дело об истязании против злоумышленника, нанесшем пасынку удары ремнем из-за вейпа в поселке городского типа Новоаганск Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба окружного управления СК РФ.
В правоохранительных органах в среду рассказали РИА Новости, что житель ХМАО избил ремнем сына своей сожительницы за" отказ курить электронную сигарету". По данным областного управления СК РФ, инцидент случился в Новоаганске под Нижневартовском, при этом мать мальчика, предположительно, снимала происходящее на видео и не препятствовала действиям мужчины.
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СК начал проверку по статье об истязании. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, вместе с органами системы профилактики они проверят условия проживания и воспитания ребенка.
"По результатам проверки возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Новоаганска Нижневартовского района по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)", – говорится в сообщении.
Как отмечала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в избиении ребенка. Судя по оперативному видео, которое опубликовано в Telegram-канале Волк, фигурант обнаружил у девятилетнего сына сожительницы в кармане зимней куртки вейп, после чего на кухне пытался заставить мальчика его курить. Как признался задержанный, разозлившись, он "нанес ремешком восемь ударов" ребенку. "Виноват, больше такого не повторится", – заверил на камеру мужчина.
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