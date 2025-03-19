https://ria.ru/20250319/delo-2006060836.html
Дело об убийстве мальчика в Смоленской области передали в суд
Дело об убийстве мальчика в Смоленской области передали в суд - РИА Новости, 19.03.2025
Дело об убийстве мальчика в Смоленской области передали в суд
Уголовное дело о найденном в реке в Смоленской области теле 14-летнего мальчика, в чьем убийстве обвиняется его отчим, передано в суд, сообщает прокуратура... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T19:56:00+03:00
2025-03-19T19:56:00+03:00
2025-03-19T19:56:00+03:00
происшествия
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Уголовное дело о найденном в реке в Смоленской области теле 14-летнего мальчика, в чьем убийстве обвиняется его отчим, передано в суд, сообщает прокуратура региона. "Рославльская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 47-летнего жителя региона. Он обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении прокуратуры. Представитель прокуратуры также уточнила РИА Новости, что матери мальчика уже предъявлено обвинение в укрывательстве. Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. По данным СУСК, в конце прошлого года по факту исчезновения 14-летнего подростка в селе Екимовичи Рославльского района было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По обвинению в убийстве мальчика был задержан и в последующем заключен под стражу его отчим. Шестого февраля этого года тело мальчика нашли в реке. Следственные органы установили, что в порыве ссоры отчим несколько раз ударил подростка по голове, и тот скончался. Затем, по данным следствия, мужчина вывез тело на берег реки Десна, где скинул в воду и пустил по течению. Позже уголовное дело об укрывательстве преступления было возбуждено в отношении матери ребенка. По данным СУСК, она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении сына, зная о его убийстве. Информированный источник рассказал РИА Новости, что во время конфликта с мальчиком отчим был пьян и ему показалось, что мальчик брал его телефон. Собеседник уточнил, что после полученных ударов подросток потерял сознание, а отчим положил его на диван, не оказав медпомощи, а сам отправился спать. Наутро стало ясно, что пасынок скончался.
https://ria.ru/20250204/malchik-1997384775.html
https://ria.ru/20250225/perm-2001503535.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_941e522a729a99010276a96361e113ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленская область
Происшествия, Смоленская область
Дело об убийстве мальчика в Смоленской области передали в суд
Дело об убийстве 14-летнего мальчика в Смоленской области передали в суд
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мар – РИА Новости.
Уголовное дело о найденном в реке в Смоленской области теле 14-летнего мальчика, в чьем убийстве обвиняется его отчим, передано в суд, сообщает
прокуратура региона.
«
"Рославльская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 47-летнего жителя региона. Он обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении прокуратуры.
Представитель прокуратуры также уточнила РИА Новости, что матери мальчика уже предъявлено обвинение в укрывательстве. Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
По данным СУСК, в конце прошлого года по факту исчезновения 14-летнего подростка в селе Екимовичи Рославльского района было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По обвинению в убийстве мальчика был задержан и в последующем заключен под стражу его отчим. Шестого февраля этого года тело мальчика нашли в реке. Следственные органы установили, что в порыве ссоры отчим несколько раз ударил подростка по голове, и тот скончался.
Затем, по данным следствия, мужчина вывез тело на берег реки Десна, где скинул в воду и пустил по течению. Позже уголовное дело об укрывательстве преступления было возбуждено в отношении матери ребенка. По данным СУСК, она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении сына, зная о его убийстве.
Информированный источник рассказал РИА Новости, что во время конфликта с мальчиком отчим был пьян и ему показалось, что мальчик брал его телефон. Собеседник уточнил, что после полученных ударов подросток потерял сознание, а отчим положил его на диван, не оказав медпомощи, а сам отправился спать. Наутро стало ясно, что пасынок скончался.