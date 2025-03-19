Рейтинг@Mail.ru
На Чукотке врачи спасли ребенка, проглотившего девять магнитов - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/chukotka-2005883764.html
На Чукотке врачи спасли ребенка, проглотившего девять магнитов
На Чукотке врачи спасли ребенка, проглотившего девять магнитов - РИА Новости, 19.03.2025
На Чукотке врачи спасли ребенка, проглотившего девять магнитов
Врачи Чукотской окружной больницы в Анадыре спасли четырехлетнего мальчика, проглотившего девять магнитов, сообщает медучреждение. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T09:04:00+03:00
2025-03-19T09:04:00+03:00
здоровье - общество
анадырь
игорь иванов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_0:95:1921:1175_1920x0_80_0_0_f36ed88586b9b00fb73ab94448579aa9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости. Врачи Чукотской окружной больницы в Анадыре спасли четырехлетнего мальчика, проглотившего девять магнитов, сообщает медучреждение. "С жалобами на боли в животе в больницу поступил мальчик 4 лет. Обследование показало наличие инородных объектов в кишечнике. Оперативно было принято решение провести хирургическое вмешательство. Во время операции врачи Виктор Гнипекин и Игорь Иванов удалили девять магнитов из кишечника ребенка. Своевременная помощь наших хирургов спасла ребенку жизнь", - говорится в сообщении. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его уже выписали.
https://ria.ru/20241113/moskva-1983560463.html
анадырь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_79:0:1784:1279_1920x0_80_0_0_02831d0ef26be8732bd3969f663415b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, анадырь, игорь иванов
Здоровье - Общество, Анадырь, Игорь Иванов
На Чукотке врачи спасли ребенка, проглотившего девять магнитов

Врачи Чукотской окружной больницы спасли ребенка, проглотившего девять магнитов

© Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости. Врачи Чукотской окружной больницы в Анадыре спасли четырехлетнего мальчика, проглотившего девять магнитов, сообщает медучреждение.
"С жалобами на боли в животе в больницу поступил мальчик 4 лет. Обследование показало наличие инородных объектов в кишечнике. Оперативно было принято решение провести хирургическое вмешательство. Во время операции врачи Виктор Гнипекин и Игорь Иванов удалили девять магнитов из кишечника ребенка. Своевременная помощь наших хирургов спасла ребенку жизнь", - говорится в сообщении.
Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его уже выписали.
Медицинский работник в центре радиохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Москве врачи спасли мужчину с разрывом сердца
13 ноября 2024, 16:02
 
Здоровье - ОбществоАнадырьИгорь Иванов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала