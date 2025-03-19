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На Чукотке врачи спасли ребенка, проглотившего девять магнитов
На Чукотке врачи спасли ребенка, проглотившего девять магнитов - РИА Новости, 19.03.2025
На Чукотке врачи спасли ребенка, проглотившего девять магнитов
Врачи Чукотской окружной больницы в Анадыре спасли четырехлетнего мальчика, проглотившего девять магнитов, сообщает медучреждение. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T09:04:00+03:00
2025-03-19T09:04:00+03:00
2025-03-19T09:04:00+03:00
здоровье - общество
анадырь
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар – РИА Новости. Врачи Чукотской окружной больницы в Анадыре спасли четырехлетнего мальчика, проглотившего девять магнитов, сообщает медучреждение. "С жалобами на боли в животе в больницу поступил мальчик 4 лет. Обследование показало наличие инородных объектов в кишечнике. Оперативно было принято решение провести хирургическое вмешательство. Во время операции врачи Виктор Гнипекин и Игорь Иванов удалили девять магнитов из кишечника ребенка. Своевременная помощь наших хирургов спасла ребенку жизнь", - говорится в сообщении. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его уже выписали.
https://ria.ru/20241113/moskva-1983560463.html
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здоровье - общество, анадырь, игорь иванов
Здоровье - Общество, Анадырь, Игорь Иванов
На Чукотке врачи спасли ребенка, проглотившего девять магнитов
Врачи Чукотской окружной больницы спасли ребенка, проглотившего девять магнитов