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Число пострадавших в ДТП в Ростове-на-Дону увеличилось до восьми - РИА Новости, 19.03.2025
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14:40 19.03.2025 (обновлено: 14:45 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/chislo-2005979258.html
Число пострадавших в ДТП в Ростове-на-Дону увеличилось до восьми
Число пострадавших в ДТП в Ростове-на-Дону увеличилось до восьми - РИА Новости, 19.03.2025
Число пострадавших в ДТП в Ростове-на-Дону увеличилось до восьми
Количество пострадавших в ДТП с участием двух автобусов в Ростове-на-Дону увеличилось до 8 человек, один из них отказался от госпитализации, остальным гражданам РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:40:00+03:00
2025-03-19T14:45:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
александр скрябин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар – РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с участием двух автобусов в Ростове-на-Дону увеличилось до 8 человек, один из них отказался от госпитализации, остальным гражданам оказывается медицинская помощь, сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале. "По оперативной информации, в результате ДТП на проспекте Стачки пострадали 8 человек. Один из ростовчан отказался от госпитализации, а шести гражданам оказывается медицинская помощь в БСМП, несовершеннолетней девушке 17 лет — в областной детской больнице", - говорится в сообщении. В среду в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону на проспекте Стачки произошло ДТП с участием двух городских автобусов №26 и №40. Изначально сообщалось, что пострадали 6 человек, в том числе одна девушка 17 лет. Как сообщал Скрябин, на месте происшествия для реагирования прибыли два расчёта спасателей поисково-спасательной службы и две бригады скорой медицинской помощи. Также он поручил провести проверку в отношении транспортного предприятия, разобраться в ситуации и доложить о результатах. Прокуратура организовала проверку по факту столкновения автобусов и травмирования пассажиров городского транспорта в Ростове-на-Дону. В частности, будет организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, сообщали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
https://ria.ru/20250317/dagestan-2005551172.html
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, александр скрябин
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Александр Скрябин
Число пострадавших в ДТП в Ростове-на-Дону увеличилось до восьми

Число пострадавших в ДТП с автобусами в Ростове-на-Дону увеличилось до восьми

© Госавтоинспекция Ростовской областиНа месте ДТП с участием двух автобусов в Ростове-на-Дону. Кадр видео
На месте ДТП с участием двух автобусов в Ростове-на-Дону. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Госавтоинспекция Ростовской области
На месте ДТП с участием двух автобусов в Ростове-на-Дону. Кадр видео
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар – РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с участием двух автобусов в Ростове-на-Дону увеличилось до 8 человек, один из них отказался от госпитализации, остальным гражданам оказывается медицинская помощь, сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
"По оперативной информации, в результате ДТП на проспекте Стачки пострадали 8 человек. Один из ростовчан отказался от госпитализации, а шести гражданам оказывается медицинская помощь в БСМП, несовершеннолетней девушке 17 лет — в областной детской больнице", - говорится в сообщении.
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В среду в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону на проспекте Стачки произошло ДТП с участием двух городских автобусов №26 и №40. Изначально сообщалось, что пострадали 6 человек, в том числе одна девушка 17 лет.
Как сообщал Скрябин, на месте происшествия для реагирования прибыли два расчёта спасателей поисково-спасательной службы и две бригады скорой медицинской помощи. Также он поручил провести проверку в отношении транспортного предприятия, разобраться в ситуации и доложить о результатах.
Прокуратура организовала проверку по факту столкновения автобусов и травмирования пассажиров городского транспорта в Ростове-на-Дону. В частности, будет организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, сообщали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
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