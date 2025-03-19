https://ria.ru/20250319/chislo-2005979258.html

Число пострадавших в ДТП в Ростове-на-Дону увеличилось до восьми

Число пострадавших в ДТП в Ростове-на-Дону увеличилось до восьми - РИА Новости, 19.03.2025

Число пострадавших в ДТП в Ростове-на-Дону увеличилось до восьми

Количество пострадавших в ДТП с участием двух автобусов в Ростове-на-Дону увеличилось до 8 человек, один из них отказался от госпитализации, остальным гражданам РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:40:00+03:00

2025-03-19T14:40:00+03:00

2025-03-19T14:45:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

александр скрябин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мар – РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с участием двух автобусов в Ростове-на-Дону увеличилось до 8 человек, один из них отказался от госпитализации, остальным гражданам оказывается медицинская помощь, сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале. "По оперативной информации, в результате ДТП на проспекте Стачки пострадали 8 человек. Один из ростовчан отказался от госпитализации, а шести гражданам оказывается медицинская помощь в БСМП, несовершеннолетней девушке 17 лет — в областной детской больнице", - говорится в сообщении. В среду в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону на проспекте Стачки произошло ДТП с участием двух городских автобусов №26 и №40. Изначально сообщалось, что пострадали 6 человек, в том числе одна девушка 17 лет. Как сообщал Скрябин, на месте происшествия для реагирования прибыли два расчёта спасателей поисково-спасательной службы и две бригады скорой медицинской помощи. Также он поручил провести проверку в отношении транспортного предприятия, разобраться в ситуации и доложить о результатах. Прокуратура организовала проверку по факту столкновения автобусов и травмирования пассажиров городского транспорта в Ростове-на-Дону. В частности, будет организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, сообщали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

https://ria.ru/20250317/dagestan-2005551172.html

https://ria.ru/20241202/voronezh-1986887045.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, александр скрябин