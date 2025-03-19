https://ria.ru/20250319/chislo-2005860116.html
В Иране выросло число жертв предновогодних празднеств
В Иране выросло число жертв предновогодних празднеств - РИА Новости, 19.03.2025
В Иране выросло число жертв предновогодних празднеств
Число жертв во время предновогодних празднований Чахаршанбе-Сури в Иране выросло до 8 человек, еще 957 человек получили ранения разной степени тяжести, передает РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:00:00+03:00
2025-03-19T03:00:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 19 мар - РИА Новости. Число жертв во время предновогодних празднований Чахаршанбе-Сури в Иране выросло до 8 человек, еще 957 человек получили ранения разной степени тяжести, передает иранское агентство ISNA со ссылкой на главу Организации по чрезвычайным ситуациям Бабака Йектапараста. Ранее иранские СМИ сообщали о шести погибших. "С 1 по 28 эсфанда (с 19 февраля по 17 марта - ред.) в результате инцидентов, связанных с Чахаршанбе-Сури, погибло 6 человек, еще двое скончались сегодня вечером", - приводит агентство слова Йектапараста. Иранское госагентство IRNA также отмечает, что в ходе празднований в исламской республике число пострадавших выросло до 957 человек. Чахаршанбе-Сури - древний праздник огня в канун Нового года в Иране - Ноуруза (наступает 21 марта). Праздник знаменует собой приход весны и возрождение природы. Чахаршанбе-Сури отмечается в ночь на последнюю среду календарного года (в Иране среда произносится как "чахаршанбе"), однако сами празднества начинаются за две-три недели. По традиции вечером иранцы разводят костры на улицах и прыгают через них. Современные обычаи празднования включают в себя использование бытовой пиротехники - фейерверков, петард. Зачастую при изготовлении и применении такого рода материалов не соблюдается техника безопасности, в связи с чем происходят взрывы в жилых домах и на улицах, а от неосторожно брошенных петард могут пострадать прохожие, дети и взрослые, в том числе люди со слабым здоровьем.
https://ria.ru/20210430/pogibshie-1730603438.html
https://ria.ru/20241226/iran-1991348534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран
В Иране выросло число жертв предновогодних празднеств
ISNA: число жертв празднования Чахаршанбе-Сури в Иране выросло до восьми человек
ТЕГЕРАН, 19 мар - РИА Новости.
Число жертв во время предновогодних празднований Чахаршанбе-Сури в Иране выросло до 8 человек, еще 957 человек получили ранения разной степени тяжести, передает иранское агентство ISNA
со ссылкой на главу Организации по чрезвычайным ситуациям Бабака Йектапараста.
Ранее иранские СМИ сообщали о шести погибших.
"С 1 по 28 эсфанда (с 19 февраля по 17 марта - ред.) в результате инцидентов, связанных с Чахаршанбе-Сури, погибло 6 человек, еще двое скончались сегодня вечером", - приводит агентство слова Йектапараста.
Иранское госагентство IRNA также отмечает, что в ходе празднований в исламской республике число пострадавших выросло до 957 человек.
Чахаршанбе-Сури - древний праздник огня в канун Нового года в Иране
- Ноуруза (наступает 21 марта). Праздник знаменует собой приход весны и возрождение природы. Чахаршанбе-Сури отмечается в ночь на последнюю среду календарного года (в Иране среда произносится как "чахаршанбе"), однако сами празднества начинаются за две-три недели. По традиции вечером иранцы разводят костры на улицах и прыгают через них.
Современные обычаи празднования включают в себя использование бытовой пиротехники - фейерверков, петард. Зачастую при изготовлении и применении такого рода материалов не соблюдается техника безопасности, в связи с чем происходят взрывы в жилых домах и на улицах, а от неосторожно брошенных петард могут пострадать прохожие, дети и взрослые, в том числе люди со слабым здоровьем.