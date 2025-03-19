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Бурляев: будем наращивать мероприятия по укреплению Союзного государства - РИА Новости, 19.03.2025
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
22:01 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/burlyaev-2006076717.html
Бурляев: будем наращивать мероприятия по укреплению Союзного государства
Бурляев: будем наращивать мероприятия по укреплению Союзного государства - РИА Новости, 19.03.2025
Бурляев: будем наращивать мероприятия по укреплению Союзного государства
Все мероприятия, которые направлены на укрепление Союзного государства – важны, поэтому они будут наращиваться и поддерживаться, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T22:01:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все мероприятия, которые направлены на укрепление Союзного государства – важны, поэтому они будут наращиваться и поддерживаться, сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания по культуре, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев. В среду в храме Христа Спасителя в Москве прошло заседание комиссии Парламентского Собрания по культуре. "Сегодняшнее собрание было очень важным. Мы показали на поле Союзного государства пример подлинной культуры, ее возрождение. Это один из главных моментов нашего собрания. Я оптимистично смотрю вдаль, но на поле российской культуры продолжается много деструктивного", – сказал Бурляев. Он также подчеркнул, что все мероприятия, которые направлены на укрепление Союзного государства, как модели нового государства цивилизации, очень важны. Поэтому количество подобных событий будет наращиваться, и именно они будут поддерживаться. Кроме того, председатель комиссии обозначил приоритетные цели и задачи, стоящие перед комиссией. Так, задачами комиссии являются совершенствование законодательной базы в сфере культуры Союзного государства на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, а также повышение ответственности исполнительной власти в исполнении указов глав России и Белоруссии. Основные цели комиссии – духовно-культурная интеграция государств на основе традиционных нравственных ценностей; утверждение культуры созидающего духа, нравственных идеалов и возвышения души человека; утверждение идеологии Союзного государства; государственный и общественный контроль в сфере культуры; противодействие мировым деструктивным явлениям в сфере культуры и СМИ. Депутаты на заседании также обсудили вопросы подготовки к реализации мероприятий Союзного государства, предусмотренных бюджетом на 2025 год, по направлению деятельности комиссии. В рамках заседания прошло обсуждение хода подготовки и согласования проекта Союзного государства "Создание экспозиции музея на территории мемориального комплекса "Буйничское поле". Парламентариям были представлены предварительные итоги исполнения бюджета Союзного государства за 2024 год и информация о ходе разработки и согласования новых проектов и мероприятий Союзного государства по вопросам ведения комиссии Парламентского Собрания по культуре.
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москва, россия, николай бурляев, госдума рф, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Москва, Россия, Николай Бурляев, Госдума РФ, Белоруссия
Бурляев: будем наращивать мероприятия по укреплению Союзного государства

Бурляев: мероприятия по укреплению Союзного государства будут поддерживаться

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкНиколай Бурляев
Николай Бурляев - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Николай Бурляев . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Все мероприятия, которые направлены на укрепление Союзного государства – важны, поэтому они будут наращиваться и поддерживаться, сообщил журналистам председатель комиссии Парламентского Собрания по культуре, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев.
В среду в храме Христа Спасителя в Москве прошло заседание комиссии Парламентского Собрания по культуре.
«
"Сегодняшнее собрание было очень важным. Мы показали на поле Союзного государства пример подлинной культуры, ее возрождение. Это один из главных моментов нашего собрания. Я оптимистично смотрю вдаль, но на поле российской культуры продолжается много деструктивного", – сказал Бурляев.
Он также подчеркнул, что все мероприятия, которые направлены на укрепление Союзного государства, как модели нового государства цивилизации, очень важны. Поэтому количество подобных событий будет наращиваться, и именно они будут поддерживаться.
Кроме того, председатель комиссии обозначил приоритетные цели и задачи, стоящие перед комиссией. Так, задачами комиссии являются совершенствование законодательной базы в сфере культуры Союзного государства на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, а также повышение ответственности исполнительной власти в исполнении указов глав России и Белоруссии. Основные цели комиссии – духовно-культурная интеграция государств на основе традиционных нравственных ценностей; утверждение культуры созидающего духа, нравственных идеалов и возвышения души человека; утверждение идеологии Союзного государства; государственный и общественный контроль в сфере культуры; противодействие мировым деструктивным явлениям в сфере культуры и СМИ.
Депутаты на заседании также обсудили вопросы подготовки к реализации мероприятий Союзного государства, предусмотренных бюджетом на 2025 год, по направлению деятельности комиссии. В рамках заседания прошло обсуждение хода подготовки и согласования проекта Союзного государства "Создание экспозиции музея на территории мемориального комплекса "Буйничское поле".
Парламентариям были представлены предварительные итоги исполнения бюджета Союзного государства за 2024 год и информация о ходе разработки и согласования новых проектов и мероприятий Союзного государства по вопросам ведения комиссии Парламентского Собрания по культуре.
 
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