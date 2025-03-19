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В центре Буэнос-Айреса протестуют уже несколько тысяч человек - РИА Новости, 19.03.2025
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23:36 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/buenos-ajres-2006084137.html
В центре Буэнос-Айреса протестуют уже несколько тысяч человек
В центре Буэнос-Айреса протестуют уже несколько тысяч человек - РИА Новости, 19.03.2025
В центре Буэнос-Айреса протестуют уже несколько тысяч человек
Уже несколько тысяч человек протестуют в центре Буэнос-Айреса против политики президента Аргентины Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T23:36:00+03:00
2025-03-19T23:36:00+03:00
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буэнос-айрес (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар - РИА Новости. Уже несколько тысяч человек протестуют в центре Буэнос-Айреса против политики президента Аргентины Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости. Вся площадь перед зданием конгресса заполнена людьми. Манифестация проходит мирно, но при усиленных мерах безопасности. В этот раз полиция ещё ранним утром перегородила железными щитами подходы к конгрессу, заблокировала ряд соседних с площадью улиц, перекрыла движение. Но и сами участники стараются соблюдать порядок. Так, у самых щитов, за которыми стоит полиция, протестующие поймали двух человек, которые начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей. Этих людей протестующие окружили и увели подальше от полиции. В протестах участвует много пожилых людей, представители различных профсоюзных объединений, молодежь. Выступающие на акции говорят слова поддержки фотографу-фрилансеру, получившему серьезное ранение головы во время предыдущих протестов. Он до сих пор находится в тяжёлом состоянии в больнице. Собравшиеся выступают в поддержку пенсионеров и улучшения условий их жизни, против действий полиции и министерства безопасности в отношении протестующих. Двенадцатого марта, в центре аргентинской столицы у здания конгресса прошла акция в поддержку пенсионеров, в которой участвовали также и пришедшие поддержать их футбольные болельщики. Первоначально мирная акция быстро переросла в беспорядки. Полиция задействовала слезоточивый газ, водометы. Протестующие пытались строить баррикады, подожгли полицейский автомобиль, мусорные баки.
https://ria.ru/20250313/protesty-2004657364.html
https://ria.ru/20250312/pensionery-2004636891.html
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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина
В мире, Буэнос-Айрес (город), Аргентина
В центре Буэнос-Айреса протестуют уже несколько тысяч человек

Несколько тысяч человек протестуют в Буэнос-Айресе против политики президента

© AP Photo / Natacha PisarenkoАкция протеста в Буэнос-Айресе, Аргентина
Акция протеста в Буэнос-Айресе, Аргентина - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Акция протеста в Буэнос-Айресе, Аргентина. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар - РИА Новости. Уже несколько тысяч человек протестуют в центре Буэнос-Айреса против политики президента Аргентины Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости.
Вся площадь перед зданием конгресса заполнена людьми.
Акция протеста в поддержку пенсионеров в Буэнос-Айресе. 12 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
СМИ: пенсионерка ударилась головой об асфальт на протестах в Буэнос-Айресе
13 марта, 02:46
Манифестация проходит мирно, но при усиленных мерах безопасности. В этот раз полиция ещё ранним утром перегородила железными щитами подходы к конгрессу, заблокировала ряд соседних с площадью улиц, перекрыла движение.
Но и сами участники стараются соблюдать порядок. Так, у самых щитов, за которыми стоит полиция, протестующие поймали двух человек, которые начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей. Этих людей протестующие окружили и увели подальше от полиции.
В протестах участвует много пожилых людей, представители различных профсоюзных объединений, молодежь.
Выступающие на акции говорят слова поддержки фотографу-фрилансеру, получившему серьезное ранение головы во время предыдущих протестов. Он до сих пор находится в тяжёлом состоянии в больнице.
Собравшиеся выступают в поддержку пенсионеров и улучшения условий их жизни, против действий полиции и министерства безопасности в отношении протестующих.
Двенадцатого марта, в центре аргентинской столицы у здания конгресса прошла акция в поддержку пенсионеров, в которой участвовали также и пришедшие поддержать их футбольные болельщики. Первоначально мирная акция быстро переросла в беспорядки. Полиция задействовала слезоточивый газ, водометы. Протестующие пытались строить баррикады, подожгли полицейский автомобиль, мусорные баки.
Акция протеста против пенсионной системы в Буэнос-Айресе, Аргентина - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Буэнос-Айресе началась массовая акция в поддержку пенсионеров
12 марта, 23:01
 
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