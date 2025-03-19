https://ria.ru/20250319/buenos-ajres-2006084137.html

В центре Буэнос-Айреса протестуют уже несколько тысяч человек

В центре Буэнос-Айреса протестуют уже несколько тысяч человек - РИА Новости, 19.03.2025

В центре Буэнос-Айреса протестуют уже несколько тысяч человек

Уже несколько тысяч человек протестуют в центре Буэнос-Айреса против политики президента Аргентины Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T23:36:00+03:00

2025-03-19T23:36:00+03:00

2025-03-19T23:36:00+03:00

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буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар - РИА Новости. Уже несколько тысяч человек протестуют в центре Буэнос-Айреса против политики президента Аргентины Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости. Вся площадь перед зданием конгресса заполнена людьми. Манифестация проходит мирно, но при усиленных мерах безопасности. В этот раз полиция ещё ранним утром перегородила железными щитами подходы к конгрессу, заблокировала ряд соседних с площадью улиц, перекрыла движение. Но и сами участники стараются соблюдать порядок. Так, у самых щитов, за которыми стоит полиция, протестующие поймали двух человек, которые начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей. Этих людей протестующие окружили и увели подальше от полиции. В протестах участвует много пожилых людей, представители различных профсоюзных объединений, молодежь. Выступающие на акции говорят слова поддержки фотографу-фрилансеру, получившему серьезное ранение головы во время предыдущих протестов. Он до сих пор находится в тяжёлом состоянии в больнице. Собравшиеся выступают в поддержку пенсионеров и улучшения условий их жизни, против действий полиции и министерства безопасности в отношении протестующих. Двенадцатого марта, в центре аргентинской столицы у здания конгресса прошла акция в поддержку пенсионеров, в которой участвовали также и пришедшие поддержать их футбольные болельщики. Первоначально мирная акция быстро переросла в беспорядки. Полиция задействовала слезоточивый газ, водометы. Протестующие пытались строить баррикады, подожгли полицейский автомобиль, мусорные баки.

https://ria.ru/20250313/protesty-2004657364.html

https://ria.ru/20250312/pensionery-2004636891.html

буэнос-айрес (город)

аргентина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, буэнос-айрес (город), аргентина