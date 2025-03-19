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Протестующие собрались у здания конгресса в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 19.03.2025
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22:29 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/buenos-ajres-2006079815.html
Протестующие собрались у здания конгресса в Буэнос-Айресе
Протестующие собрались у здания конгресса в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 19.03.2025
Протестующие собрались у здания конгресса в Буэнос-Айресе
Протестующие против политики властей Аргентины начали собираться перед зданием конгресса в центре Буэнос-Айреса, в настоящее время на площади находится около... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T22:29:00+03:00
2025-03-19T22:29:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар - РИА Новости. Протестующие против политики властей Аргентины начали собираться перед зданием конгресса в центре Буэнос-Айреса, в настоящее время на площади находится около тысячи человек, люди продолжают прибывать, передает корреспондент РИА Новости. В прошлую среду, 12 марта, у здания конгресса в центре аргентинской столицы прошла акция в поддержку пенсионеров, в которой участвовали также и пришедшие поддержать их футбольные болельщики. Первоначально мирная акция быстро переросла в беспорядки - полиция задействовала слезоточивый газ, водометы. Протестующие пытались строить баррикады, подожгли полицейский автомобиль, мусорные баки. Текущая акция проходит при усиленных мерах безопасности. В этот раз полиция ещё ранним утром перегородила железными щитами подходы к конгрессу, заблокировала ряд соседних с площадью улиц, перекрыла движение. К конгрессу стянута спецтехника, водометы. Манифестация проходит мирно: люди бьют в барабаны, поют песни, скандируют антиправительственные лозунги. Над площадью запустили небольшой воздушный шар с изображением фотографа-фрилансера, получившего серьезное ранение в голову во время предыдущих протестов. Он до сих пор находится в больнице в тяжёлом состоянии. Рестораны и магазинчики продолжают работу в обычном режиме. У конгресса идет бойкая торговля местными хот-догами (чорипанами), сэндвичами и гамбургерами. Среди толпы в этот раз не видно болельщиков и представителей так называемых barra brava - организованных групп фанатов, которые зачастую устраивают столкновения с другими командами. Зато у площади были замечены рыжие кот и собака, которых выгуливал на поводке их хозяин. Кот был одет в футболку спортивного клуба "Бока Хуниорс", а пёс - в футболку "Ривер Плейт". Это два основных противоборствующих в Аргентине клуба - как "Спартак" и ЦСКА в России.
https://ria.ru/20250313/protesty-2004657364.html
https://ria.ru/20250312/politsiya-2004640439.html
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в мире, аргентина, россия, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Россия, Буэнос-Айрес (город)
Протестующие собрались у здания конгресса в Буэнос-Айресе

Около тысячи человек собрались на протест в центре Буэнос-Айреса, люди прибывают

© AP Photo / Rodrigo AbdАнтиправительственный протест у здания конгресса Аргентины
Антиправительственный протест у здания конгресса Аргентины - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Rodrigo Abd
Антиправительственный протест у здания конгресса Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар - РИА Новости. Протестующие против политики властей Аргентины начали собираться перед зданием конгресса в центре Буэнос-Айреса, в настоящее время на площади находится около тысячи человек, люди продолжают прибывать, передает корреспондент РИА Новости.
В прошлую среду, 12 марта, у здания конгресса в центре аргентинской столицы прошла акция в поддержку пенсионеров, в которой участвовали также и пришедшие поддержать их футбольные болельщики. Первоначально мирная акция быстро переросла в беспорядки - полиция задействовала слезоточивый газ, водометы. Протестующие пытались строить баррикады, подожгли полицейский автомобиль, мусорные баки.
Акция протеста в поддержку пенсионеров в Буэнос-Айресе. 12 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
СМИ: пенсионерка ударилась головой об асфальт на протестах в Буэнос-Айресе
13 марта, 02:46
Текущая акция проходит при усиленных мерах безопасности. В этот раз полиция ещё ранним утром перегородила железными щитами подходы к конгрессу, заблокировала ряд соседних с площадью улиц, перекрыла движение. К конгрессу стянута спецтехника, водометы.
Манифестация проходит мирно: люди бьют в барабаны, поют песни, скандируют антиправительственные лозунги. Над площадью запустили небольшой воздушный шар с изображением фотографа-фрилансера, получившего серьезное ранение в голову во время предыдущих протестов. Он до сих пор находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Рестораны и магазинчики продолжают работу в обычном режиме. У конгресса идет бойкая торговля местными хот-догами (чорипанами), сэндвичами и гамбургерами.
Среди толпы в этот раз не видно болельщиков и представителей так называемых barra brava - организованных групп фанатов, которые зачастую устраивают столкновения с другими командами. Зато у площади были замечены рыжие кот и собака, которых выгуливал на поводке их хозяин. Кот был одет в футболку спортивного клуба "Бока Хуниорс", а пёс - в футболку "Ривер Плейт". Это два основных противоборствующих в Аргентине клуба - как "Спартак" и ЦСКА в России.
Столкновения с полицией на акции в поддержку пенсионеров в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Полиция в Буэнос-Айресе оттеснила протестующих от здания конгресса
12 марта, 23:42
 
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