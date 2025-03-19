https://ria.ru/20250319/buenos-ajres-2006079815.html

Протестующие собрались у здания конгресса в Буэнос-Айресе

Протестующие собрались у здания конгресса в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 19.03.2025

Протестующие собрались у здания конгресса в Буэнос-Айресе

Протестующие против политики властей Аргентины начали собираться перед зданием конгресса в центре Буэнос-Айреса, в настоящее время на площади находится около... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T22:29:00+03:00

2025-03-19T22:29:00+03:00

2025-03-19T22:29:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мар - РИА Новости. Протестующие против политики властей Аргентины начали собираться перед зданием конгресса в центре Буэнос-Айреса, в настоящее время на площади находится около тысячи человек, люди продолжают прибывать, передает корреспондент РИА Новости. В прошлую среду, 12 марта, у здания конгресса в центре аргентинской столицы прошла акция в поддержку пенсионеров, в которой участвовали также и пришедшие поддержать их футбольные болельщики. Первоначально мирная акция быстро переросла в беспорядки - полиция задействовала слезоточивый газ, водометы. Протестующие пытались строить баррикады, подожгли полицейский автомобиль, мусорные баки. Текущая акция проходит при усиленных мерах безопасности. В этот раз полиция ещё ранним утром перегородила железными щитами подходы к конгрессу, заблокировала ряд соседних с площадью улиц, перекрыла движение. К конгрессу стянута спецтехника, водометы. Манифестация проходит мирно: люди бьют в барабаны, поют песни, скандируют антиправительственные лозунги. Над площадью запустили небольшой воздушный шар с изображением фотографа-фрилансера, получившего серьезное ранение в голову во время предыдущих протестов. Он до сих пор находится в больнице в тяжёлом состоянии. Рестораны и магазинчики продолжают работу в обычном режиме. У конгресса идет бойкая торговля местными хот-догами (чорипанами), сэндвичами и гамбургерами. Среди толпы в этот раз не видно болельщиков и представителей так называемых barra brava - организованных групп фанатов, которые зачастую устраивают столкновения с другими командами. Зато у площади были замечены рыжие кот и собака, которых выгуливал на поводке их хозяин. Кот был одет в футболку спортивного клуба "Бока Хуниорс", а пёс - в футболку "Ривер Плейт". Это два основных противоборствующих в Аргентине клуба - как "Спартак" и ЦСКА в России.

https://ria.ru/20250313/protesty-2004657364.html

https://ria.ru/20250312/politsiya-2004640439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, аргентина, россия, буэнос-айрес (город)