https://ria.ru/20250319/britanija-2005994297.html
Британия сняла санкции с российского предпринимателя Ахмедова
Британия сняла санкции с российского предпринимателя Ахмедова - РИА Новости, 19.03.2025
Британия сняла санкции с российского предпринимателя Ахмедова
Великобритания вывела из-под санкций российского предпринимателя Фархада Ахмедова, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:37:00+03:00
2025-03-19T15:37:00+03:00
2025-03-19T15:37:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Великобритания вывела из-под санкций российского предпринимателя Фархада Ахмедова, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства. "Следующая позиция была удалена из единого (санкционного - ред.) списка и больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Фархад Ахмедов", - сказано там.
https://ria.ru/20250307/britanija-2003707786.html
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великобритания, в мире
Британия сняла санкции с российского предпринимателя Ахмедова
Великобритания вывела из-под санкций российского бизнесмена Ахмедова