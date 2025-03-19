Рейтинг@Mail.ru
Британия сняла санкции с российского предпринимателя Ахмедова - РИА Новости, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/britanija-2005994297.html
Британия сняла санкции с российского предпринимателя Ахмедова
Британия сняла санкции с российского предпринимателя Ахмедова - РИА Новости, 19.03.2025
Британия сняла санкции с российского предпринимателя Ахмедова
Великобритания вывела из-под санкций российского предпринимателя Фархада Ахмедова, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:37:00+03:00
2025-03-19T15:37:00+03:00
великобритания
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2dfeefa5396ce7d9b72eea0c57114bd.jpg
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Великобритания вывела из-под санкций российского предпринимателя Фархада Ахмедова, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства. "Следующая позиция была удалена из единого (санкционного - ред.) списка и больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Фархад Ахмедов", - сказано там.
https://ria.ru/20250307/britanija-2003707786.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33131ccec01b1e5aaa8a51b452786fa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, в мире
Великобритания, В мире
Британия сняла санкции с российского предпринимателя Ахмедова

Великобритания вывела из-под санкций российского бизнесмена Ахмедова

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Великобритания вывела из-под санкций российского предпринимателя Фархада Ахмедова, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте британского правительства.
"Следующая позиция была удалена из единого (санкционного - ред.) списка и больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Фархад Ахмедов", - сказано там.
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Британия переименовала Т-Банк и исключила Росбанк в санкционном списке
7 марта, 17:52
 
ВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала