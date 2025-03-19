https://ria.ru/20250319/britanija-2005860496.html

Британия приветствовала прогресс в переговорах США и России

Британия приветствовала прогресс в переговорах США и России - РИА Новости, 19.03.2025

Британия приветствовала прогресс в переговорах США и России

Великобритания приветствует прогресс в переговорах США и России, следует из заявления пресс-секретаря британского премьер-министра, которое цитирует... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T03:05:00+03:00

2025-03-19T03:05:00+03:00

2025-03-19T05:29:00+03:00

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дональд трамп

владимир путин

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Великобритания приветствует прогресс в переговорах США и России, следует из заявления пресс-секретаря британского премьер-министра, которое цитирует Independent. "Мы приветствуем прогресс, достигнутый президентом (США Дональдом - ред.) Трампом в отношении прекращения огня и переговоров между Россией и Украиной. Этот процесс должен привести к справедливому и прочному миру для Украины", - цитирует газета заявление пресс-секретаря. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, великобритания, дональд трамп, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)