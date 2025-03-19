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Британия приветствовала прогресс в переговорах США и России - РИА Новости, 19.03.2025
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03:05 19.03.2025 (обновлено: 05:29 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/britanija-2005860496.html
Британия приветствовала прогресс в переговорах США и России
Британия приветствовала прогресс в переговорах США и России - РИА Новости, 19.03.2025
Британия приветствовала прогресс в переговорах США и России
Великобритания приветствует прогресс в переговорах США и России, следует из заявления пресс-секретаря британского премьер-министра, которое цитирует... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T03:05:00+03:00
2025-03-19T05:29:00+03:00
в мире
россия
сша
великобритания
дональд трамп
владимир путин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Великобритания приветствует прогресс в переговорах США и России, следует из заявления пресс-секретаря британского премьер-министра, которое цитирует Independent. "Мы приветствуем прогресс, достигнутый президентом (США Дональдом - ред.) Трампом в отношении прекращения огня и переговоров между Россией и Украиной. Этот процесс должен привести к справедливому и прочному миру для Украины", - цитирует газета заявление пресс-секретаря. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html
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сша
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в мире, россия, сша, великобритания, дональд трамп, владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Россия, США, Великобритания, Дональд Трамп, Владимир Путин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Британия приветствовала прогресс в переговорах США и России

Independent: Британия приветствует прогресс в переговорах США и России

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Великобритания приветствует прогресс в переговорах США и России, следует из заявления пресс-секретаря британского премьер-министра, которое цитирует Independent.
"Мы приветствуем прогресс, достигнутый президентом (США Дональдом - ред.) Трампом в отношении прекращения огня и переговоров между Россией и Украиной. Этот процесс должен привести к справедливому и прочному миру для Украины", - цитирует газета заявление пресс-секретаря.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
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