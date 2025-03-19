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В Братске собаки напали на женщину с ребенком - РИА Новости, 19.03.2025
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11:50 19.03.2025 (обновлено: 13:12 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/bratsk-2005920926.html
В Братске собаки напали на женщину с ребенком
В Братске собаки напали на женщину с ребенком - РИА Новости, 19.03.2025
В Братске собаки напали на женщину с ребенком
В Братске беспризорные собаки напали на женщину и трехлетнего ребенка, мальчику потребовалась медицинская помощь, сообщило СУ СК по Иркутской области. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T11:50:00+03:00
2025-03-19T13:12:00+03:00
происшествия
братск
россия
иркутская область
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ИРКУТСК, 19 мар — РИА Новости. В Братске беспризорные собаки напали на женщину и трехлетнего ребенка, мальчику потребовалась медицинская помощь, сообщило СУ СК по Иркутской области. &quot;В городе Братске на улице Обручева на женщину с сыном напали несколько бродячих собак, одна из которых укусила трехлетнего мальчика. Ребенку потребовалась медицинская помощь&quot;, — уточнили в ведомстве.Заведено уголовное дело о халатности. Иркутская областная прокуратура, в свою очередь, сообщила, что после оформления необходимых документов рассмотрят вопрос об обращении в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда после нападения животного.
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происшествия, братск, россия, иркутская область
Происшествия, Братск, Россия, Иркутская область
В Братске собаки напали на женщину с ребенком

В Братске беспризорные собаки напали на женщину с ребенком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ИРКУТСК, 19 мар — РИА Новости. В Братске беспризорные собаки напали на женщину и трехлетнего ребенка, мальчику потребовалась медицинская помощь, сообщило СУ СК по Иркутской области.
«

"В городе Братске на улице Обручева на женщину с сыном напали несколько бродячих собак, одна из которых укусила трехлетнего мальчика. Ребенку потребовалась медицинская помощь", — уточнили в ведомстве.

Заведено уголовное дело о халатности.
Иркутская областная прокуратура, в свою очередь, сообщила, что после оформления необходимых документов рассмотрят вопрос об обращении в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда после нападения животного.
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