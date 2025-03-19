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В районе Селидово уничтожили диверсантов ВСУ в российской форме - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:20 19.03.2025 (обновлено: 10:58 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/bojtsy-2005872911.html
В районе Селидово уничтожили диверсантов ВСУ в российской форме
В районе Селидово уничтожили диверсантов ВСУ в российской форме - РИА Новости, 19.03.2025
В районе Селидово уничтожили диверсантов ВСУ в российской форме
В районе города Селидово в ДНР уничтожили украинских диверсантов в российской форме, сообщил РИА Новости заместитель командира танкового батальона 1-й... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T06:20:00+03:00
2025-03-19T10:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
евросоюз
безопасность
селидово
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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. В районе города Селидово в ДНР уничтожили украинских диверсантов в российской форме, сообщил РИА Новости заместитель командира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным Богдан.&quot;Было пару случаев попытки захода ДРГ на наши позиции. Одни из них шли-шли, так сказать, ночью не дошли. Наши парни их встретили плотным огнем — и все оказались &quot;двухсотыми&quot; (были уничтожены. — Прим. ред.). И шли в нашей форме, с нашими опознавательными знаками&quot;, — рассказал он.По словам офицера, российские бойцы обыскали тела диверсантов, чтобы разобраться в ситуации. У одного из убитых в носке обнаружили флаг Украины, а у другого таким же образом был спрятан флаг Евросоюза."Какая-то очередная пиар-акция, как они любят. То есть куда-то заскочить, забежать, повесить флаг, отфоткаться или снять видео какое-то, крикнуть "Ура, мы здесь" и, конечно, сделать ноги. Но не получилось", — объяснил "Богдан".По данным Минобороны от вторника, группировка войск "Центр", освободившая в октябре Селидово, за сутки нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Новоалександровка, Удачное, Успеновка, Димитров и Шевченко. Противник потерял более 440 военнослужащих.
https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html
украина
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украина, донецкая народная республика, евросоюз, безопасность, селидово
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Евросоюз, Безопасность, Селидово
В районе Селидово уничтожили диверсантов ВСУ в российской форме

ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ в российской форме в районе Селидово

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ДОНЕЦК, 19 мар — РИА Новости. В районе города Селидово в ДНР уничтожили украинских диверсантов в российской форме, сообщил РИА Новости заместитель командира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным Богдан.
«

"Было пару случаев попытки захода ДРГ на наши позиции. Одни из них шли-шли, так сказать, ночью не дошли. Наши парни их встретили плотным огнем — и все оказались "двухсотыми" (были уничтожены. — Прим. ред.). И шли в нашей форме, с нашими опознавательными знаками", — рассказал он.

По словам офицера, российские бойцы обыскали тела диверсантов, чтобы разобраться в ситуации. У одного из убитых в носке обнаружили флаг Украины, а у другого таким же образом был спрятан флаг Евросоюза.
"Какая-то очередная пиар-акция, как они любят. То есть куда-то заскочить, забежать, повесить флаг, отфоткаться или снять видео какое-то, крикнуть "Ура, мы здесь" и, конечно, сделать ноги. Но не получилось", — объяснил "Богдан".
По данным Минобороны от вторника, группировка войск "Центр", освободившая в октябре Селидово, за сутки нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Новоалександровка, Удачное, Успеновка, Димитров и Шевченко. Противник потерял более 440 военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЕвросоюзБезопасностьСелидово
 
 
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