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Силы ПВО за ночь уничтожили 57 дронов в четырех регионах - РИА Новости, 19.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:42 19.03.2025 (обновлено: 09:22 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/bespilotniki-2005876063.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 57 дронов в четырех регионах
Силы ПВО за ночь уничтожили 57 дронов в четырех регионах - РИА Новости, 19.03.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 57 дронов в четырех регионах
Средства ПВО за ночь ликвидировали 57 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T07:42:00+03:00
2025-03-19T09:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
орловская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Средства ПВО за ночь ликвидировали 57 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов&quot;, — отмечается в сводке.При этом 35 дронов сбили в Курской области. Также 13 беспилотников ликвидировали в Орловской области и по одному — в Тульской и Брянской.Помимо этого, семь БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО сбивают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html
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россия
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безопасность, россия, курская область, орловская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Орловская область, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за ночь уничтожили 57 дронов в четырех регионах

Силы ПВО уничтожили 57 БПЛА ВСУ над 4 регионами РФ и акваторией Азовского моря

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Средства ПВО за ночь ликвидировали 57 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отмечается в сводке.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
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При этом 35 дронов сбили в Курской области. Также 13 беспилотников ликвидировали в Орловской области и по одному — в Тульской и Брянской.
Помимо этого, семь БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО сбивают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьОрловская областьВооруженные силы Украины
 
 
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