https://ria.ru/20250319/bespilotniki-2005876063.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 57 дронов в четырех регионах
Силы ПВО за ночь уничтожили 57 дронов в четырех регионах - РИА Новости, 19.03.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 57 дронов в четырех регионах
Средства ПВО за ночь ликвидировали 57 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T07:42:00+03:00
2025-03-19T07:42:00+03:00
2025-03-19T09:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
орловская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Средства ПВО за ночь ликвидировали 57 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отмечается в сводке.При этом 35 дронов сбили в Курской области. Также 13 беспилотников ликвидировали в Орловской области и по одному — в Тульской и Брянской.Помимо этого, семь БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО сбивают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, орловская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Орловская область, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за ночь уничтожили 57 дронов в четырех регионах
Силы ПВО уничтожили 57 БПЛА ВСУ над 4 регионами РФ и акваторией Азовского моря