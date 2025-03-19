https://ria.ru/20250319/bespilotniki-2005876063.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 57 дронов в четырех регионах

Силы ПВО за ночь уничтожили 57 дронов в четырех регионах - РИА Новости, 19.03.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 57 дронов в четырех регионах

Средства ПВО за ночь ликвидировали 57 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T07:42:00+03:00

2025-03-19T07:42:00+03:00

2025-03-19T09:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

орловская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Средства ПВО за ночь ликвидировали 57 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отмечается в сводке.При этом 35 дронов сбили в Курской области. Также 13 беспилотников ликвидировали в Орловской области и по одному — в Тульской и Брянской.Помимо этого, семь БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО сбивают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

орловская область

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Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, орловская область, вооруженные силы украины