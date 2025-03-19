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Над Белгородской и Курской областями сбили три беспилотника ВСУ

Над Белгородской и Курской областями сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 19.03.2025

Над Белгородской и Курской областями сбили три беспилотника ВСУ

Дежурные средства российской ПВО вечером в среду сбили два украинских беспилотника над Белгородской и один над Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T18:39:00+03:00

2025-03-19T18:39:00+03:00

2025-03-19T18:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в среду сбили два украинских беспилотника над Белгородской и один над Курской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Девятнадцатого марта в период с 16.10 до 17.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250313/minoborony-2004661819.html

курская область

белгородская область

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2025

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безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)