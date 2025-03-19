https://ria.ru/20250319/bespilotnik-2005876771.html
При атаке украинского БПЛА в Брянской области никто не пострадал
При атаке украинского БПЛА в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 19.03.2025
При атаке украинского БПЛА в Брянской области никто не пострадал
Пострадавших и разрушений в Брянской области после атаки украинского БПЛА нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T07:59:00+03:00
2025-03-19T07:59:00+03:00
2025-03-19T07:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в Брянской области после атаки украинского БПЛА нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее Минобороны России сообщало, что в течение прошедшей ночи один украинский БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области. "Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах", - написал он.
https://ria.ru/20250114/bryansk-1993707103.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_418d08225cc7e5292adce37a230220d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
При атаке украинского БПЛА в Брянской области никто не пострадал
Богомаз: пострадавших и разрушений в Брянской области после атаки БПЛА нет