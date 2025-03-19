https://ria.ru/20250319/bespilotnik-2005876771.html

При атаке украинского БПЛА в Брянской области никто не пострадал

При атаке украинского БПЛА в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 19.03.2025

При атаке украинского БПЛА в Брянской области никто не пострадал

Пострадавших и разрушений в Брянской области после атаки украинского БПЛА нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T07:59:00+03:00

2025-03-19T07:59:00+03:00

2025-03-19T07:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в Брянской области после атаки украинского БПЛА нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее Минобороны России сообщало, что в течение прошедшей ночи один украинский БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области. "Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах", - написал он.

https://ria.ru/20250114/bryansk-1993707103.html

брянская область

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Дарья Буймова

происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)