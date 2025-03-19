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При атаке украинского БПЛА в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 19.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:59 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/bespilotnik-2005876771.html
При атаке украинского БПЛА в Брянской области никто не пострадал
При атаке украинского БПЛА в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 19.03.2025
При атаке украинского БПЛА в Брянской области никто не пострадал
Пострадавших и разрушений в Брянской области после атаки украинского БПЛА нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T07:59:00+03:00
2025-03-19T07:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в Брянской области после атаки украинского БПЛА нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее Минобороны России сообщало, что в течение прошедшей ночи один украинский БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области. "Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах", - написал он.
https://ria.ru/20250114/bryansk-1993707103.html
брянская область
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происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
При атаке украинского БПЛА в Брянской области никто не пострадал

Богомаз: пострадавших и разрушений в Брянской области после атаки БПЛА нет

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в Брянской области после атаки украинского БПЛА нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Ранее Минобороны России сообщало, что в течение прошедшей ночи один украинский БПЛА был уничтожен над территорией Брянской области.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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