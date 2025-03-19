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На Западе одной фразой описали идею выдвинуть Бербок на пост главы ГА ООН
На Западе одной фразой описали идею выдвинуть Бербок на пост главы ГА ООН - РИА Новости, 19.03.2025
На Западе одной фразой описали идею выдвинуть Бербок на пост главы ГА ООН
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович резко раскритиковал планы правительства ФРГ предложить кандидатуру главы МИД Германии Анналену... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T16:37:00+03:00
2025-03-19T16:37:00+03:00
2025-03-19T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович резко раскритиковал планы правительства ФРГ предложить кандидатуру главы МИД Германии Анналену Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН. Об этом он написал в соцсети Х."Это унизительно для ООН", — говорится в публикации.В среду немецкое правительство подтвердило, что намерено выдвинуть Бербок в качестве кандидата на пост председателя Генассамблеи ООН. Ранее оно планировало выдвинуть кандидатуру бывшего генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид.Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал предложение немецких властей бесстыдством.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что было бы странным видеть внучку нациста на таком посту в год 80-летия Победы.
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в мире, анналена бербок, германия, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Анналена Бербок, Германия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
На Западе одной фразой описали идею выдвинуть Бербок на пост главы ГА ООН
Аналитик Кошкович счел идею выдвинуть Бербок на пост главы ГА унижением для ООН