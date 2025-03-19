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Кабмин ФРГ подтвердил намерение предложить Бербок на пост главы ГА ООН - РИА Новости, 19.03.2025
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15:38 19.03.2025 (обновлено: 16:20 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/berbok-2005994562.html
Кабмин ФРГ подтвердил намерение предложить Бербок на пост главы ГА ООН
Кабмин ФРГ подтвердил намерение предложить Бербок на пост главы ГА ООН - РИА Новости, 19.03.2025
Кабмин ФРГ подтвердил намерение предложить Бербок на пост главы ГА ООН
Кабин ФРГ подтвердил намерение Берлина предложить кандидатуру министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на пост председателя Генеральной ассамблеи ООН,... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T15:38:00+03:00
2025-03-19T16:20:00+03:00
в мире
анналена бербок
хельга шмид
мария захарова
германия
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Кабин ФРГ подтвердил намерение Берлина предложить кандидатуру министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на пост председателя Генеральной ассамблеи ООН, сообщил официальный представитель немецкого правительства. "Федеральное правительство по согласованию с возможным будущим правительством ФРГ договорилось о выдвижении кандидатуры госпожи Бербок", - заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отметив, что она обладает высокой квалификацией для этой работы. Ранее правительство ФРГ планировало выдвинуть кандидатуру бывшего генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал "бесстыдством" намерения правительства Германии предложить кандидатуру Бербок на этот пост. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что было бы странным видеть внучку нациста на таком посту в год 80-летия Победы.
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в мире, анналена бербок, хельга шмид, мария захарова, германия, генеральная ассамблея оон
В мире, Анналена Бербок, Хельга Шмид, Мария Захарова, Германия, Генеральная Ассамблея ООН
Кабмин ФРГ подтвердил намерение предложить Бербок на пост главы ГА ООН

Кабмин ФРГ подтвердил намерение выдвинуть Бербок на пост главы ГА ООН

© AP Photo / Markus SchreiberГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Кабин ФРГ подтвердил намерение Берлина предложить кандидатуру министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на пост председателя Генеральной ассамблеи ООН, сообщил официальный представитель немецкого правительства.
«
"Федеральное правительство по согласованию с возможным будущим правительством ФРГ договорилось о выдвижении кандидатуры госпожи Бербок", - заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отметив, что она обладает высокой квалификацией для этой работы.
Ранее правительство ФРГ планировало выдвинуть кандидатуру бывшего генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал "бесстыдством" намерения правительства Германии предложить кандидатуру Бербок на этот пост.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что было бы странным видеть внучку нациста на таком посту в год 80-летия Победы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Захарова осудила планы выдвинуть Бербок на должность председателя ГА ООН
18 марта, 18:41
 
В миреАнналена БербокХельга ШмидМария ЗахароваГерманияГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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