https://ria.ru/20250319/berbok-2005994562.html

Кабмин ФРГ подтвердил намерение предложить Бербок на пост главы ГА ООН

Кабмин ФРГ подтвердил намерение предложить Бербок на пост главы ГА ООН - РИА Новости, 19.03.2025

Кабмин ФРГ подтвердил намерение предложить Бербок на пост главы ГА ООН

Кабин ФРГ подтвердил намерение Берлина предложить кандидатуру министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на пост председателя Генеральной ассамблеи ООН,... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T15:38:00+03:00

2025-03-19T15:38:00+03:00

2025-03-19T16:20:00+03:00

в мире

анналена бербок

хельга шмид

мария захарова

германия

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873527427_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_c7807aa6df01d92ae13f54c3d3ad72f8.jpg

БЕРЛИН, 19 мар - РИА Новости. Кабин ФРГ подтвердил намерение Берлина предложить кандидатуру министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на пост председателя Генеральной ассамблеи ООН, сообщил официальный представитель немецкого правительства. "Федеральное правительство по согласованию с возможным будущим правительством ФРГ договорилось о выдвижении кандидатуры госпожи Бербок", - заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отметив, что она обладает высокой квалификацией для этой работы. Ранее правительство ФРГ планировало выдвинуть кандидатуру бывшего генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал "бесстыдством" намерения правительства Германии предложить кандидатуру Бербок на этот пост. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что было бы странным видеть внучку нациста на таком посту в год 80-летия Победы.

https://ria.ru/20250318/zakharova-2005809271.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, анналена бербок, хельга шмид, мария захарова, германия, генеральная ассамблея оон