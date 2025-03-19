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Белоруссия вводит электронные визы - РИА Новости, 19.03.2025
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23:49 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/belorussija-2006085492.html
Белоруссия вводит электронные визы
Белоруссия вводит электронные визы - РИА Новости, 19.03.2025
Белоруссия вводит электронные визы
Белоруссия с 20 марта вводит возможность въезда по электронным визам для граждан из 67 стран, сообщила пресс-служба белорусского МИД. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T23:49:00+03:00
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МИНСК, 19 мар - РИА Новости. Белоруссия с 20 марта вводит возможность въезда по электронным визам для граждан из 67 стран, сообщила пресс-служба белорусского МИД. "С 20 марта 2025 года иностранные граждане могут въезжать в Беларусь по электронной визе. Такая опция доступна владельцам обычных паспортов 67 государств, в том числе США, Канады, государств ЕС, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Великобритании и других стран", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. Отмечается, что электронные визы являются однократными и индивидуальными и выдаются на срок не более 30 суток. "В зависимости от цели поездки предусмотрены следующие категории электронных виз: деловая поездка; участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях и стажировках; частные дела; туризм", - говорится в сообщении. Согласно ему, электронные визы выдаются в автоматическом режиме без необходимости посещения белорусских загранучреждений и предоставления документов визовой поддержки. Консульский сбор за выдачу электронной визы не отличается от сбора за визу, вклеиваемую в паспорт. Кроме консульского сбора, необходимо также оплатить сервисный сбор в размере 6 евро. "При въезде в Беларусь и во время пребывания в стране иностранец по требованию компетентных органов обязан предъявлять экземпляр электронной визы в электронном виде или на бумажном носителе", - подчеркивается в сообщении. Там отмечается, что въезд на территорию Белоруссии по электронной визе возможен через все международные пункты пропуска: автодорожные, железнодорожные, через пункты пропуска Национальный аэропорт "Минск", аэропорты Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева. В пресс-службе обратили внимание, что все введенные ранее безвизовые режимы сохраняют свое действие.
https://ria.ru/20250104/strany-1992460673.html
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белоруссия, сша, канада, евросоюз
Белоруссия, США, Канада, Евросоюз
Белоруссия вводит электронные визы

Белоруссия с 20 марта вводит электронные визы для граждан 67 стран

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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МИНСК, 19 мар - РИА Новости. Белоруссия с 20 марта вводит возможность въезда по электронным визам для граждан из 67 стран, сообщила пресс-служба белорусского МИД.
"С 20 марта 2025 года иностранные граждане могут въезжать в Беларусь по электронной визе. Такая опция доступна владельцам обычных паспортов 67 государств, в том числе США, Канады, государств ЕС, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Великобритании и других стран", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
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Отмечается, что электронные визы являются однократными и индивидуальными и выдаются на срок не более 30 суток. "В зависимости от цели поездки предусмотрены следующие категории электронных виз: деловая поездка; участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях и стажировках; частные дела; туризм", - говорится в сообщении.
Согласно ему, электронные визы выдаются в автоматическом режиме без необходимости посещения белорусских загранучреждений и предоставления документов визовой поддержки. Консульский сбор за выдачу электронной визы не отличается от сбора за визу, вклеиваемую в паспорт. Кроме консульского сбора, необходимо также оплатить сервисный сбор в размере 6 евро.
"При въезде в Беларусь и во время пребывания в стране иностранец по требованию компетентных органов обязан предъявлять экземпляр электронной визы в электронном виде или на бумажном носителе", - подчеркивается в сообщении.
Там отмечается, что въезд на территорию Белоруссии по электронной визе возможен через все международные пункты пропуска: автодорожные, железнодорожные, через пункты пропуска Национальный аэропорт "Минск", аэропорты Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева.
В пресс-службе обратили внимание, что все введенные ранее безвизовые режимы сохраняют свое действие.
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