https://ria.ru/20250319/belgorod-2006035435.html

Жителей белгородского приграничья призвали выехать в безопасные места

Жителей белгородского приграничья призвали выехать в безопасные места - РИА Новости, 20.03.2025

Жителей белгородского приграничья призвали выехать в безопасные места

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об усилении мер безопасности в Краснояружском районе региона, включая временную эвакуацию жителей, из-за РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-19T18:14:00+03:00

2025-03-19T18:14:00+03:00

2025-03-20T01:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

ракитянский район

вячеслав гладков

украина

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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об усилении мер безопасности в Краснояружском районе региона, включая временную эвакуацию жителей, из-за оперативной обстановки, подчеркнув, что власти принимают превентивные меры. Губернатор в Telegram-канале сообщил, что вернулся из Краснояружского района, где провел заседание штаба по обеспечению безопасности жителей. "Продолжаем подомовой обход, разговариваем с людьми. Да, мы перестраховываемся, но мы должны это сделать, чтобы люди временно покинули свои дома и обезопасили свои жизни", - написал Гладков. Руководитель региона вместе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьевым и главой муниципалитета Виталием Кутомановым посетил несколько приграничных сел Краснояружского и Ракитянского районов, где обсудил с жителями необходимость временного переезда в безопасные места. "Попытался убедить их в том, что есть необходимость временно выехать в безопасное место. Обещали подумать. Эту работу глава района вместе с руководителями сельских поселений должны продолжать", – подчеркнул губернатор. Он отметил, что как только обстановка улучшится, все смогут вернуться домой, но в настоящее время лучше принять меры предосторожности. Губернатор также выразил соболезнования семье бойца подразделения "Орлан", погибшего 18 марта при исполнении воинского долга, и заверил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка.

https://ria.ru/20250319/mchs-2006013051.html

https://ria.ru/20250319/sever-2005943177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины