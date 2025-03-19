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Жителей белгородского приграничья призвали выехать в безопасные места - РИА Новости, 20.03.2025
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18:14 19.03.2025 (обновлено: 01:17 20.03.2025)
https://ria.ru/20250319/belgorod-2006035435.html
Жителей белгородского приграничья призвали выехать в безопасные места
Жителей белгородского приграничья призвали выехать в безопасные места - РИА Новости, 20.03.2025
Жителей белгородского приграничья призвали выехать в безопасные места
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об усилении мер безопасности в Краснояружском районе региона, включая временную эвакуацию жителей, из-за РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-19T18:14:00+03:00
2025-03-20T01:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
ракитянский район
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об усилении мер безопасности в Краснояружском районе региона, включая временную эвакуацию жителей, из-за оперативной обстановки, подчеркнув, что власти принимают превентивные меры. Губернатор в Telegram-канале сообщил, что вернулся из Краснояружского района, где провел заседание штаба по обеспечению безопасности жителей. "Продолжаем подомовой обход, разговариваем с людьми. Да, мы перестраховываемся, но мы должны это сделать, чтобы люди временно покинули свои дома и обезопасили свои жизни", - написал Гладков. Руководитель региона вместе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьевым и главой муниципалитета Виталием Кутомановым посетил несколько приграничных сел Краснояружского и Ракитянского районов, где обсудил с жителями необходимость временного переезда в безопасные места. "Попытался убедить их в том, что есть необходимость временно выехать в безопасное место. Обещали подумать. Эту работу глава района вместе с руководителями сельских поселений должны продолжать", – подчеркнул губернатор. Он отметил, что как только обстановка улучшится, все смогут вернуться домой, но в настоящее время лучше принять меры предосторожности. Губернатор также выразил соболезнования семье бойца подразделения "Орлан", погибшего 18 марта при исполнении воинского долга, и заверил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка.
https://ria.ru/20250319/mchs-2006013051.html
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белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Ракитянский район, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины
Жителей белгородского приграничья призвали выехать в безопасные места

Гладков попросил жителей Краснояружского района выехать в безопасные места

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ
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© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об усилении мер безопасности в Краснояружском районе региона, включая временную эвакуацию жителей, из-за оперативной обстановки, подчеркнув, что власти принимают превентивные меры.
Губернатор в Telegram-канале сообщил, что вернулся из Краснояружского района, где провел заседание штаба по обеспечению безопасности жителей.
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"Продолжаем подомовой обход, разговариваем с людьми. Да, мы перестраховываемся, но мы должны это сделать, чтобы люди временно покинули свои дома и обезопасили свои жизни", - написал Гладков.
Руководитель региона вместе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьевым и главой муниципалитета Виталием Кутомановым посетил несколько приграничных сел Краснояружского и Ракитянского районов, где обсудил с жителями необходимость временного переезда в безопасные места.
"Попытался убедить их в том, что есть необходимость временно выехать в безопасное место. Обещали подумать. Эту работу глава района вместе с руководителями сельских поселений должны продолжать", – подчеркнул губернатор.
Он отметил, что как только обстановка улучшится, все смогут вернуться домой, но в настоящее время лучше принять меры предосторожности.
Губернатор также выразил соболезнования семье бойца подразделения "Орлан", погибшего 18 марта при исполнении воинского долга, и заверил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРакитянский районВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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