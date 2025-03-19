https://ria.ru/20250319/bakanov-2005986190.html

Глава "Роскосмоса" признался, что думает о космосе, а не о внимании женщин

Глава "Роскосмоса" признался, что думает о космосе, а не о внимании женщин - РИА Новости, 19.03.2025

Глава "Роскосмоса" признался, что думает о космосе, а не о внимании женщин

Новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что ему приятно не женское внимание, а результаты российской космонавтики, его слова опубликовал корреспондент... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T14:55:00+03:00

2025-03-19T14:55:00+03:00

2025-03-19T15:44:00+03:00

космос - риа наука

дмитрий баканов

роскосмос

общество

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что ему приятно не женское внимание, а результаты российской космонавтики, его слова опубликовал корреспондент издания Life Александр Юнашев в Telegram-канале. "Приятно будет, если результат покажем в космосе соответствующий", — сказал Баканов. Так глава "Роскосмоса" ответил на вопрос, было ли ему приятно, когда россиянки окрестили его "самым красивым чиновником".

https://ria.ru/20250206/bakanov-1997667068.html

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космос - риа наука, дмитрий баканов, роскосмос, общество