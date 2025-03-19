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Глава "Роскосмоса" признался, что думает о космосе, а не о внимании женщин
Глава "Роскосмоса" признался, что думает о космосе, а не о внимании женщин - РИА Новости, 19.03.2025
Глава "Роскосмоса" признался, что думает о космосе, а не о внимании женщин
Новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что ему приятно не женское внимание, а результаты российской космонавтики, его слова опубликовал корреспондент... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T14:55:00+03:00
2025-03-19T14:55:00+03:00
2025-03-19T15:44:00+03:00
космос - риа наука
дмитрий баканов
роскосмос
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что ему приятно не женское внимание, а результаты российской космонавтики, его слова опубликовал корреспондент издания Life Александр Юнашев в Telegram-канале. "Приятно будет, если результат покажем в космосе соответствующий", — сказал Баканов. Так глава "Роскосмоса" ответил на вопрос, было ли ему приятно, когда россиянки окрестили его "самым красивым чиновником".
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космос - риа наука, дмитрий баканов, роскосмос, общество
Космос - РИА Наука, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Общество
Глава "Роскосмоса" признался, что думает о космосе, а не о внимании женщин
Баканов признался, что думает о космосе, а не о внимании женщин