https://ria.ru/20250319/bahaev-2005871106.html

Осужденный за убийство Немцова добился перевода в чеченскую колонию

Осужденный за убийство Немцова добился перевода в чеченскую колонию - РИА Новости, 19.03.2025

Осужденный за убийство Немцова добился перевода в чеченскую колонию

Осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова Хамзат Бахаев через суд добился перевода в колонию в Чечне — ближе к дому и родственникам, говорится в... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T05:55:00+03:00

2025-03-19T05:55:00+03:00

2025-03-19T14:04:00+03:00

москва

кирово-чепецк

хамзат бахаев

борис немцов

заур дадаев

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

московский городской суд

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова Хамзат Бахаев через суд добился перевода в колонию в Чечне — ближе к дому и родственникам, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву — 19, его брату Шадиду — 16, Темирлану Эскерханову — 14, Хамзату Бахаеву — 11. В розыске находится Руслан Мухудинов, которого следствие называет организатором. Как установили следствие и суд, Бахаев снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления. Как говорится в документах, Бахаев просил ФСИН перевести его в колонию в другой регион, но получил отказ и обратился в суд. В мае 2023 года, согласно материалам по делу, суд обязал ФСИН пересмотреть вопрос о переводе Бахаева. Судом было установлено, что нахождение исправительного учреждения на удаленном расстоянии, а речь идет об ИК-11 Кирово-Чепецка, лишает истца возможности поддерживать личные связи с семьей. Осужденный упоминал супругу, детей, брата и сестру. В пользу Бахаева также было взыскано пять тысяч рублей. ФСИН, как отмечается в материалах, в итоге приняла решение о переводе Бахаева для отбывания наказания в Чечню, а именно в ИК-2 Чернокозово. Однако, по мнению осужденного, исполнение решение суда заняло слишком много времени и превысило разумные сроки, в связи с чем он потребовал компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Как установил Московский городской суд, ФСИН исполнила решение суда в соответствии с законом и в разумный срок, в удовлетворении исковых требований было отказано.

https://ria.ru/20200706/1573961538.html

https://ria.ru/20200227/1565170067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, кирово-чепецк, хамзат бахаев, борис немцов, заур дадаев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд, общество