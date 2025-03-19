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Осужденный за убийство Немцова добился перевода в чеченскую колонию - РИА Новости, 19.03.2025
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05:55 19.03.2025 (обновлено: 14:04 19.03.2025)
https://ria.ru/20250319/bahaev-2005871106.html
Осужденный за убийство Немцова добился перевода в чеченскую колонию
Осужденный за убийство Немцова добился перевода в чеченскую колонию - РИА Новости, 19.03.2025
Осужденный за убийство Немцова добился перевода в чеченскую колонию
Осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова Хамзат Бахаев через суд добился перевода в колонию в Чечне — ближе к дому и родственникам, говорится в... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T05:55:00+03:00
2025-03-19T14:04:00+03:00
москва
кирово-чепецк
хамзат бахаев
борис немцов
заур дадаев
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский городской суд
общество
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова Хамзат Бахаев через суд добился перевода в колонию в Чечне — ближе к дому и родственникам, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву — 19, его брату Шадиду — 16, Темирлану Эскерханову — 14, Хамзату Бахаеву — 11. В розыске находится Руслан Мухудинов, которого следствие называет организатором. Как установили следствие и суд, Бахаев снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления. Как говорится в документах, Бахаев просил ФСИН перевести его в колонию в другой регион, но получил отказ и обратился в суд. В мае 2023 года, согласно материалам по делу, суд обязал ФСИН пересмотреть вопрос о переводе Бахаева. Судом было установлено, что нахождение исправительного учреждения на удаленном расстоянии, а речь идет об ИК-11 Кирово-Чепецка, лишает истца возможности поддерживать личные связи с семьей. Осужденный упоминал супругу, детей, брата и сестру. В пользу Бахаева также было взыскано пять тысяч рублей. ФСИН, как отмечается в материалах, в итоге приняла решение о переводе Бахаева для отбывания наказания в Чечню, а именно в ИК-2 Чернокозово. Однако, по мнению осужденного, исполнение решение суда заняло слишком много времени и превысило разумные сроки, в связи с чем он потребовал компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Как установил Московский городской суд, ФСИН исполнила решение суда в соответствии с законом и в разумный срок, в удовлетворении исковых требований было отказано.
https://ria.ru/20200706/1573961538.html
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москва, кирово-чепецк, хамзат бахаев, борис немцов, заур дадаев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд, общество
Москва, Кирово-Чепецк, Хамзат Бахаев, Борис Немцов, Заур Дадаев, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московский городской суд, Общество
Осужденный за убийство Немцова добился перевода в чеченскую колонию

Осужденный за убийство Немцова через суд добился перевода в чеченскую колонию

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов во время оглашения приговора
Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов во время оглашения приговора. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова Хамзат Бахаев через суд добился перевода в колонию в Чечне — ближе к дому и родственникам, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву — 19, его брату Шадиду — 16, Темирлану Эскерханову — 14, Хамзату Бахаеву — 11. В розыске находится Руслан Мухудинов, которого следствие называет организатором. Как установили следствие и суд, Бахаев снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления.
Цветы и портрет политика Бориса Немцова на месте гибели на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
ЕСПЧ запросил у России копию дела об убийстве Немцова
6 июля 2020, 15:45
Как говорится в документах, Бахаев просил ФСИН перевести его в колонию в другой регион, но получил отказ и обратился в суд. В мае 2023 года, согласно материалам по делу, суд обязал ФСИН пересмотреть вопрос о переводе Бахаева. Судом было установлено, что нахождение исправительного учреждения на удаленном расстоянии, а речь идет об ИК-11 Кирово-Чепецка, лишает истца возможности поддерживать личные связи с семьей. Осужденный упоминал супругу, детей, брата и сестру. В пользу Бахаева также было взыскано пять тысяч рублей.
ФСИН, как отмечается в материалах, в итоге приняла решение о переводе Бахаева для отбывания наказания в Чечню, а именно в ИК-2 Чернокозово. Однако, по мнению осужденного, исполнение решение суда заняло слишком много времени и превысило разумные сроки, в связи с чем он потребовал компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Как установил Московский городской суд, ФСИН исполнила решение суда в соответствии с законом и в разумный срок, в удовлетворении исковых требований было отказано.
Заседание суда по делу об убийстве Бориса Немцова - РИА Новости, 1920, 27.02.2020
Дело об убийстве Бориса Немцова
27 февраля 2020, 01:31
 
МоскваКирово-ЧепецкХамзат БахаевБорис НемцовЗаур ДадаевФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Московский городской судОбщество
 
 
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