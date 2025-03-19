Осужденный за убийство Немцова добился перевода в чеченскую колонию
Осужденный за убийство Немцова через суд добился перевода в чеченскую колонию
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов во время оглашения приговора
Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов во время оглашения приговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова Хамзат Бахаев через суд добился перевода в колонию в Чечне — ближе к дому и родственникам, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву — 19, его брату Шадиду — 16, Темирлану Эскерханову — 14, Хамзату Бахаеву — 11. В розыске находится Руслан Мухудинов, которого следствие называет организатором. Как установили следствие и суд, Бахаев снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления.
ЕСПЧ запросил у России копию дела об убийстве Немцова
6 июля 2020, 15:45
Как говорится в документах, Бахаев просил ФСИН перевести его в колонию в другой регион, но получил отказ и обратился в суд. В мае 2023 года, согласно материалам по делу, суд обязал ФСИН пересмотреть вопрос о переводе Бахаева. Судом было установлено, что нахождение исправительного учреждения на удаленном расстоянии, а речь идет об ИК-11 Кирово-Чепецка, лишает истца возможности поддерживать личные связи с семьей. Осужденный упоминал супругу, детей, брата и сестру. В пользу Бахаева также было взыскано пять тысяч рублей.
ФСИН, как отмечается в материалах, в итоге приняла решение о переводе Бахаева для отбывания наказания в Чечню, а именно в ИК-2 Чернокозово. Однако, по мнению осужденного, исполнение решение суда заняло слишком много времени и превысило разумные сроки, в связи с чем он потребовал компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Как установил Московский городской суд, ФСИН исполнила решение суда в соответствии с законом и в разумный срок, в удовлетворении исковых требований было отказано.
Дело об убийстве Бориса Немцова
27 февраля 2020, 01:31