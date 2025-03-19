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В Австрии запретили мобильные телефоны в школах - РИА Новости, 19.03.2025
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19:15 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/avstrija-2006050771.html
В Австрии запретили мобильные телефоны в школах
В Австрии запретили мобильные телефоны в школах - РИА Новости, 19.03.2025
В Австрии запретили мобильные телефоны в школах
Австрия вводит запрет на мобильные телефоны в школах с первого по восьмой классы по всей стране, новое правило вступит в силу с 1 мая, заявил журналистам новый... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T19:15:00+03:00
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ВЕНА, 19 мар - РИА Новости. Австрия вводит запрет на мобильные телефоны в школах с первого по восьмой классы по всей стране, новое правило вступит в силу с 1 мая, заявил журналистам новый министр образования республики Кристофа Видеркера (от партии NEOS). "Запрет на мобильные телефоны вступит в силу с 1 мая и будет действовать во время уроков и на переменах для учеников до восьмого класса включительно", - сказал Видеркер. Он уточнил, что это коснется начальных, средних, специальных школ и гимназий. При этом, по его словам, школы могут самостоятельно делать некоторые исключения, например в случаях, когда использование мобильного необходимо в учебных целях.
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австрия, в мире
Австрия, В мире
В Австрии запретили мобильные телефоны в школах

Австрия с 1 мая введет запрет на мобильные телефоны в школах до восьмого класса

© Depositphotos.com / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Depositphotos.com / Lev Dolgachov
Урок в школе. Архивное фото
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ВЕНА, 19 мар - РИА Новости. Австрия вводит запрет на мобильные телефоны в школах с первого по восьмой классы по всей стране, новое правило вступит в силу с 1 мая, заявил журналистам новый министр образования республики Кристофа Видеркера (от партии NEOS).
«
"Запрет на мобильные телефоны вступит в силу с 1 мая и будет действовать во время уроков и на переменах для учеников до восьмого класса включительно", - сказал Видеркер.
Он уточнил, что это коснется начальных, средних, специальных школ и гимназий. При этом, по его словам, школы могут самостоятельно делать некоторые исключения, например в случаях, когда использование мобильного необходимо в учебных целях.
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