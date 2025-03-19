https://ria.ru/20250319/avstrija-2006050771.html

В Австрии запретили мобильные телефоны в школах

В Австрии запретили мобильные телефоны в школах - РИА Новости, 19.03.2025

В Австрии запретили мобильные телефоны в школах

Австрия вводит запрет на мобильные телефоны в школах с первого по восьмой классы по всей стране, новое правило вступит в силу с 1 мая, заявил журналистам новый... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T19:15:00+03:00

2025-03-19T19:15:00+03:00

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австрия

в мире

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ВЕНА, 19 мар - РИА Новости. Австрия вводит запрет на мобильные телефоны в школах с первого по восьмой классы по всей стране, новое правило вступит в силу с 1 мая, заявил журналистам новый министр образования республики Кристофа Видеркера (от партии NEOS). "Запрет на мобильные телефоны вступит в силу с 1 мая и будет действовать во время уроков и на переменах для учеников до восьмого класса включительно", - сказал Видеркер. Он уточнил, что это коснется начальных, средних, специальных школ и гимназий. При этом, по его словам, школы могут самостоятельно делать некоторые исключения, например в случаях, когда использование мобильного необходимо в учебных целях.

https://ria.ru/20240913/krym-1972494265.html

австрия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

австрия, в мире